«Против России развернули масштабную кибервойну» – зампред «Сбербанка»

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Только за последний квартал количество кибератак на «Сбер» достигло цифры за все предыдущие пять лет.

Об этом во время Восточного экономического форума заявил зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить откровенно, то тема кибербезопасности, она усугубляется тем, что в настоящее время против России ведется реальная кибервойна. И мы в настоящее время работаем в направлении импортозамещения не только для того, чтобы просто перейти на собственные отечественные разработки, а в том числе, и в условиях кибервойны. Тогда, когда у нас фактически растет количество кибератак, тогда, когда появляются новые уникальные инструменты, когда со стороны киберпреступников, цель которых всю нашу инфраструктуру, как говорят, «положить». Что касается «Сбера», то за последний квартал банк уже выдержал около 450 DdoS атак на себя и 350 – это наши дочерние компании. Сколько это – много или мало? Конечно, много. Мы посчитали, фактически – это количество равно всем DdoS атакам, которые мы имели за последние пять лет. Сетевые атаки – это одно из трех основных направлений сегодняшних активностей, включая DDoS атаки. Вторым направлением является в рамках этой войны – фишинг и третьим – телефонное мошенничество», – заявил Кузнецов.

Он отметил, Россия активно разрабатывает контрмеры против кибератак, одна из которых – использование биометрии и библиотеки мошенников, что позволяет уверенно противодействовать в сфере телефонного мошенничества.

«Важно, как мы противостоим, какими собственными отечественными разработками мы пользуемся. Одно из них является сегодня использование биометрии в этом направлении, в том числе создание библиотеки голосов преступников, голосов мошенников. Именно эта библиотека нам сегодня помогает двигаться достаточно уверенно вперед в противодействии телефонного мошенничества», – подчеркнул представитель «Сбербанка».