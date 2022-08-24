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Новости Украины

России в ходе СВО противостоит фактически весь блок НАТО, воюющий руками украинцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Мы начали огромную по своему масштабу военную операцию, но против нас развернули прокси третью мировую войну. ней России на территории Украины противостоит весь блок НАТО во главе с США. Они ведут боевые действия руками украинцев, которых, конечно, совершенно не жалеют», – сказал Шурыгин «Известиям».

По его мнению, Россия гибко реагирует на изменения ситуации.

«За полгода мы изменили структуру вооруженных сил. Эффективно себя показали армии ДНР и ЛНР, добровольческие объединения и частные военные компании. Невозможность использовать авиацию на всю глубину театра военных действий, мы компенсировали огромной мощью артиллерии и ракетных сил. И таких изменений много», – считает аналитик.

Он добавил, что за полгода была освобождена примерно пятая часть Украины.

«В этих боях противник потерял убитыми и раненными около 70% от численности своих вооруженных сил довоенного периода. Сейчас эти потери он компенсируют огромными массами демобилизованных граждан, которыми закрывают дыры на фронте. Все попытки контрнаступления украинской стороны провалились», – подчеркнул Шурыгин.

Кроме того, он считает, что теперь «мы четко формулируем задачи, которые стоят перед страной».

«Мы отлично понимаем, что Украина ни при каком развитии событий не должна представлять для нас угрозы», — отметил собеседник издания.

При этом на Западе были уверены, что Россию ждет военный, политический и экономический кризисы.

«Это не сбылось», – резюмировал Шурыгин, добавив, что политические и экономические институты России работают по-прежнему эффективно.