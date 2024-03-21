«Против России вооружимся до зубов» – депутат Европарламента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока должны продолжать наращивать военное производство и готовиться к войне против России.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявила литовский политик, депутат Европарламента Сандра Калниете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«И в Европе, и в США политикам не хватает ума заглянуть за пределы своей страны. Печально видеть, что происходит в США с проектом 60 миллиардов долларов помощи Украине. Мы должны быть готовы к расширению армейской системы. Как говорят люди, вооружиться до зубов. Потому что мы должны быть способны противостоять России», – сказала Калниете.

Она призвала весь Запад объединяться и готовиться к войне против России.

«Даже те страны, которые так не втянуты в российско-украинскую войну, понимают, что Украина воюет за Европу. Польша, Прибалтика, скандинавские страны – мы выходим за рамки деклараций и за границы слов. Мы хотим добиться, чтобы все наши партнёры в ЕС на каждом совете Европарламента делали шаг вперёд. Нам надо срочно нарастить объёмы оборонной промышленности. Это обязательно. Мы должны смотреть на этот вопрос с долгосрочной перспективы», – добавила нацистка.