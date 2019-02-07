07.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Более 500 сообщений о ложном минировании различных объектов поступило в правоохранительные органы различных регионов России за последние два-три дня.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат Адальби Шхагошев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преступник меняет сегодня тактику. Он использует интернет и широкий спектр технических возможностей. Они меняют геолокацию. Сигналы сегодня поступают не от школьников по телефону, как это было ранее, а из разных стран. Создаются специальные преступные ячейки. Совсем скоро реальный террорист сможет опередить правоохранительные органы, воспользоваться эвакуацией, скоплением людей», – сказал Шхегошев.

Он призвал коллег добиваться на различных международных площадках взаимодействия силовых структур разных стран с МВД и ФСБ России.

«Правоохранительные органы не могут сегодня самостоятельно обеспечивать необходимую координацию, потому что идет информационная и санкционная война. Мы обязаны убеждать мир в том, что соревноваться в борьбе с терроризмом нельзя, на разных площадках: в ООН, ОБСЕ, ОДКБ», – сказал Шхегошев.

Напомним, что в сентябре 2017 года по России прокатилась волна ложных звонков о минировании различных объектов. Тогда известный пранкер Андрей Столяров (Лексус) заявлял, что телефонные террористы, атаковавшие Москву, связаны с Украиной. «Переслушал запись одного из звонков-минирований. Теперь сомнений нет – Украина», – утверждал Столяров. Эту же версию РИА «Новости» тогда сообщил источник агентства в силовых структурах: звонки поступают с территории Украины.