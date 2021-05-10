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10.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, русофобия, Скандал, СМИ
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«Против России всё сгодится» – Ходорковский призвал Европарламент не брезговать слухами, сплетнями и фейками

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский выступил сегодня на заседании комитета Европарламента по иностранному вмешательству...

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский выступил сегодня на заседании комитета Европарламента по иностранному вмешательству в дела ЕС.

Его выступление свелось к пересказу скандальных публикаций в западных СМИ, в которых Россия обвиняется в убийстве экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, покушении на Скрипалей, взрывах военных складов в Чехии и других менее раскрученных в прессе инцидентов.

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Упомянул он также «аннексию Крыма», «вмешательство в выборы» и войну в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ходорковский перечислил европейских политиков, которые контактируют с российскими коллегами, и присутствуют в качестве наблюдателей на российских выборах. Беглый олигарх подчеркнул, что при дружеских отношениях в этих действиях не было бы ничего предосудительного, но так как отношения плохие, они могут рассматриваться как вредное влияние Кремля.

Доклад, по словам Ходорковского, составлен журналистским проектом «Досье», который получает данные от «добровольцев». Изложенная информация не может быть подтверждена информаторами в суде «из-за опасений информаторов за свою жизнь». Предназначены данные только для информирования комиссии, но не для опубликования «без дополнительной проверки», но являются «по нашему мнению в целом верными».

«Хочу еще раз подчеркнуть, сведения, содержавшиеся в материале, – результат добровольного предоставления данных со стороны разных людей, полную достоверность этих данных мы не можем гарантировать. Хотя мы лично уверены в их достоверности», – уверяет Ходорковский.

Он сделал «сенсационный» вывод о том, что Кремль активно работает в странах ЕС с политиками, общественными деятелями, общественностью.


«Цели этой работы расходятся с целями добрососедства и направлены на незаконное влияние на внутреннюю политику стран, в том числе путем провоцирования конфликтов, коррупции и физического запугивания. Взаимодействие европейских политиков, бизнеса и общественных деятелей с Кремлем должно оцениваться с учетом этой кремлевской политики», – подытожил беглый олигарх.

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