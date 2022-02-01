Против Сергея Рулёва возбудили уголовное дело по заявлению либерала

01.02.2022  17:09 (Мск), Ростов-на-Дону,
Михаил Рябов.  
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Конфликт, Россия, СМИ


Против блогера и репортера Сергея Рулёва, вынужденного покинуть Киев после Евромайдана и переехать в Ростов-на-Дону, возбудили уголовное дело за оскорбление представителей власти.

Рулёв утверждает, что дело было возбуждено «по доносу ростовского экс-прокурора, а ныне адвоката и сопредседателя регионального отделения антипутинской партии ПАРНАС Евгения Берковича».

Против блогера и репортера Сергея Рулёва, вынужденного покинуть Киев после Евромайдана и переехать в...

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Рулёв уже длительное время публикует критические материалы в адрес Берковича, обвиняя его в антигосударственной прозападной позиции. Либерал в свою очередь направил несколько сотен жалоб в правоохранительные органы, требуя наказать блогера за оскорбления и даже угрозы.

В результате заявлений Берковича полиция уже несколько раз проводила обыски в жилище дочери Рулёва, изымая технику журналиста.

Рулёв пытался подавать жалобы на действия правоохранителей, но удовлетворительного ответа не получил. Об этом он эмоционально рассказал в одном из роликов в блоге, который вскоре удалил. Однако, по словам Рулева, Беркович успел скопировать видео и направил его силовикам, призывая возбудить дело по статье «Оскорбление власти», предусматривающий наказание вплоть до года исправительных работ.

Рулёв официально аккредитован в МИД РФ как корреспондент киевской «Славянской газеты» – таким образом, он остаётся единственным журналистом с Украины в России после бегства из Москвы скандально известного пропагандиста Романа Цымбалюка.

Российские либералы уже неоднократно угрожали репрессиями и депортацией Рулёву по причине его активной медийной деятельности против различных антипутинских политических сил и разоблачений подготовки майдана в РФ по образцу произошедшего на Украине.

Рулёв был вынужден покинуть Киев после нападения на Майдане и пыток боевиками под руководством ныне покойной Амины Окуевой. Впоследствии он работал в командировках на Донбассе, в Москве, Крыму.

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