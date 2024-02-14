Против Украины и России ведется когнитивная война – Арестович

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Против Украины и против России третьи силы ведут когнитивную войну.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в перечень экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович не решился называть противостояние между странами гражданским конфликтом, но подчеркнул, что в нем нет этнической и даже политической составляющей.

«Это не этническая война, потому что и там, и там, с обеих сторон полно – у нас главком – россиянин, а у вас командующий ВДВ – украинец, если так брать, даже поляк, Теплинский – это украинец польского происхождения. Теперь мы берем – не этническая война, какая это война тогда? Политическая? Политическая война – это значит, столкнулись две политические системы: демократия и диктатура. Но здесь тоже, мягко говоря, все плывет, потому что в ходе войны критерии очень сильно сместились. Когда в диктатуре добровольно приходят десятки тысяч в месяц добровольного, а в демократии хватают и силой пихают в армию, то тут уже начинаешь думать… И против Украины, и против России ведется когнитивная война. А мы, как дети малые и бестолковые», – сказался экс-советник ОП.

По его словам, эта война ведется «теми, кто умеет ее вести».

«В этой войне очень мало ярости и очень много ненависти – и это для меня основной признак, что когнитивные специалисты и по нам, и по вам работают очень хорошо», – заявил Арестович.

Ранее российский политолог Семен Уралов отмечал, что понятие «конгитивная война» – это то, чем оперируют США и Запад.

«Когнитивная война – это официальная формулировка, которая встречается в документах НАТО. Учитывая, что у нас нет подобных формулировок, нужно пользоваться теми, которые есть. Речь здесь идет о войнах в мышлении. Мышление – это своего рода сущностный перевод слова когнитивный», – объяснял Уралов.