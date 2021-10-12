Против Зеленского объединяются все, даже Порошенко и Шарий – Золотарёв

Спокойный и благополучный период для президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, и детонатором могут стать – как проблемы в отопительном сезоне, так и реакция на репрессивную политику Банковой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что как раз относительно спокойный и благополучный период для Зеленского закончился, когда количество проблем ещё не переходило в качество.

А сейчас эта зима может оказаться переломной, и есть риск того, что сначала начнётся закулисное, но оно будет проявляться всё явственней и явственней, объединение оппонентов действующего президента.

Тем более что мы видим по целому ряду кампаний, информационных кампаний, как с Pandora Papers, когда объединяются в одну дуду злейшие идеологические оппоненты от Порошенко – до всем известного «испанского блогера», который пребывает в Испании.

По сути, одними тезисами и об одном и том же. Типичная для политики картина, когда объединяются не за, а против», – заявил Золотарёв.

«Детонатором может стать, безусловно, отопительный сезон, потому что там мы уже видели меморандум с Конгрессом региональных общин, пообещали деньги, но может случиться так, что пообещали, но обещать, не значит жениться, и этих денег не увидят…

Думаю, что следом за Разумковым, уже процесс начался, будут проблемы с региональными элитами, и теперь на очереди мэры.

Первый пошёл запорожский мэр, у которого внезапно ухудшилось здоровье, подал в отставку. На очереди, очевидно, Труханов, под стражу не взяли, но 30-миллионный залог довольно весомый.

Кто будет следующим, гадать не берусь, но, судя по всему, Банковая попытается здесь сработать на упреждение. Пока – с помощью кнута», – заключил политолог.