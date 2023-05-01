Против Зеленского объединяются оппоненты. На него повесят неудачи войны – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
01.05.2023 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


На Украине уже начался процесс объединения оппонентов президента Зеленского. В случае же, если анонсированное наступление ВСУ будет сорвано или окажется неудачным, его сделают виновным не только в том, что не обеспечил победу, а и в том, что он вообще допустил войну.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине уже начался процесс объединения оппонентов президента Зеленского. В случае же, если анонсированное...

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«Нас могут поставить перед фактом – может, и не Зеленский это будет делать, может, генералы, но так или иначе вариант того, что осенью на паузу, но конфликт на годы вперед. Что дальше? Зависит от того, чем закончится это наступление.

Если победителей не судят, то в случае неудачи, крайним окажется, даже если назначат Залужного, все равно, это упадет на президента. И уже процесс консолидации оппонентов Владимира Александровича пошел», – сказал Золотарев.

 

«Поставив страну на два правых крыла, Владимир Александрович сформировал ту конфигурацию, в которой скажут, что его действия послужили причиной войны, к войне он не подготовился, не предупредил – то есть все собаки будут повешены на него», – заявил Золотарев.

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