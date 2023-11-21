Противница СВО хочет получить хлебное место в культурной столице России

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Скрытно ненавидящие Россию, но предпочитающие зарабатывать «в этой стране» деятели слетаются в Нижний Новгород, который в следующем году назначен культурной столицей России.

Уволенные из госмузеев западники рассчитывают присосаться к государственным бюджетам, а заодно и навязать свою «антивоенную» повестку в интересах своих хозяев.

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С августа в Нижегородской области обосновалась Кристина Горланова, ставшая куратором арт-резиденцию «Выкса» и проекта арт-резиденций в регионе. Дамочка известна контактами с посольствами и НКО недружественных стран и тем, что незадолго до появления на новом месте работы была со скандалом уволена из Уральского филиала музея имени Пушкина, ввиду несогласия с изменениями в стране и ростом патриотических настроений.

Ее назначение тем более удивительно, что русофобия Горлановой не является секретом в Нижнем – вскоре после начала СВО она выступала на проходившем в городе слёте деятелей современного искусства, организованном Музеем Гараж. Желающие могут ознакомиться с аудиозаписью высказываний выпускницы Лондонского университета искусств, которая хвалилась, как стирала ненавистный ей символ Z и призывала коллег не впадать в «пораженчество», а вести активную «антивоенную» работу.

Кстати, важный момент – в той самой речи Горланова упомянула, что русофобам, внедрившимся в сферу культуры, сегодня зачастую приходится работать с аудиторией, которая не разделяет их прозападные взгляды. Но, надо понимать, что дело это поправимое.

«Мы с коллегами пришли к такому молчаливому сговору перед этим, что дальше жить как раньше нельзя абсолютно точно», – сказала взрощенная «Гаражом» кураторка.

Правда, год спустя рассчитывающая на освоение жирных государственных бюджетов Горланова свои истинные взгляды предпочитает скрывать. Призывы к подковерной борьбе и саботажу СВО она категорически отрицала в интервью журналистам, удивившимся появлением кураторки в Нижнем Новгороде (видео прилагается).

Понятное дело: верить оправданиям дамочки не стоит. Но удивляет другое – как проворонили трудоустройство представительницы «пятой колонны» лица в руководстве Нижегородской области, ответственные за реализацию проекта арт-резиденций региона?