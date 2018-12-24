Украинский политик без ног и руки, борющийся против националистов, нуждается в помощи

24.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, вынужденный покинуть Украину после Евромайдана, обратился за помощью к единомышленникам.

Политик, являющийся инвалидом, сообщил, что госпитализирован и нуждается в поддержке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не привык никогда просить. Наоборот, всю свою жизнь, я человек без ног и руки, старался помогать таким же. И, вообще, всем. Напомню, мое первое привлечение к уголовной ответственности в Украине за терроризм было за то, что я отправил инвалидные кресла в разбомбленный Украиной дом-инвалидов на Донбассе. Это киевские власти сочли за «финансирование терроризма»…

Но сегодня, друзья, у меня сложная ситуация. Этот год вообще был сложным. Сложными были все эти 5 лет без отдыха и передышки, но этот особенно…

В этом году я лечил родственников и хоронил друзей. В этом году я продолжал слать помощь друзьям и соратникам, которых преступный режим упёк в тюрьмы за их убеждения.

И в этом году мой организм тоже дал сбой. Сейчас я сильно хвораю, друзья. Каждый день мне делают уколы. На правую сторону опираться не могу. Много что еще – не хочу вас грузить и расстраивать своими симптомами, но скажу вам, друзья, одно, пока моя страна в оккупации нечисти, я умирать не собираюсь! А как мы её отобьем у врагов – тем более умирать не собираюсь, потому что будет непочатый край работы по восстановлению после эпохи, которая, уверен, войдет в историю как Руина 2.0.

Мне сейчас помогают несколько верных друзей, что остались и не предали. Мне помогают сами врачи. За что, и тем, и другим, поклон до земли. Так что, умирать пока и близко не собираюсь, но, если, друзья, вы могли бы помочь, я был бы вам безмерно благодарен. Помочь, даже не лекарствами – они пока есть. Но из-за того, что деньги уходят на меня, у меня не остается их на поддержку узников совести в украинских застенках, и тем людям, которые остались там, и помогают мне бороться с этой украинской властью-швалью. Очень не хватает средств даже просто платить моим ребятам-помощникам, которые помогают мне, и без которых я не «как без ног», а реально без ног.

Как и в прошлый раз, я ни в коем случае, не прошу, чтобы переводили мне средства те, у кого у самих проблемы с финансами. Но если есть возможность помочь и поддержать хоть как-то, даже небольшими суммами, если от значительного количества людей, то помогут – как говорится «с мира по нитке – голому рубаха», – пишет Журавко в своем блоге.

Политик указывает номер карточки российского Сбербанка: 4276380086057416 – Алексей Журавко.

«Огромное спасибо всем, друзья, за всё! За то, что верите! Я редко отвечаю на комментарии, но обязательно все читаю, и когда читаешь «Леша ты на правильном пути!» или «Алексей, мы за Вас молимся!» – это придает силы сражаться дальше!» – обращается Журавко.