Противник Лукашенко уверяет, что Беломайдан не обезглавить – дирижёры прячутся за границей
Тактика белорусских властей по аресту лидеров оппозиционных протестов не будет иметь успеха, поскольку манифестации координируются из-за рубежа.
Об этом в интервью либеральному российскому телеканалу «Дождь» заявил бежавший в Польшу несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда уже выходят по 250-300 тысяч человек на улицу, совершенно не понятно, против кого работать. Непонятно, кто является организатором и зачинщиком. Регулирование этих протестов происходит в большей степени из-за пределов Белоруссии, потому как вы понимаете, что из Белоруссии это сделать невозможно», – сказал Цепкало.
Он выразил уверенность в том, что Россия будет проводить другую политику в отношении Лукашенко, поскольку видит снижение поддержки Батьки.
«Со стороны России сейчас будет совершенно другая политика в отношении его. Они понимают, что он не пользуется властью. Он перестал быть белорусом. Белорусы чувствуют его чуждым себе и генетически, и морально-этически», – уверяет Цепкало.
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