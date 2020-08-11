Противник Лукашенко жалуется, что белорусский майдан выдыхается

11.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

У нынешних протестов против переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии нет шансов на успех.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил симпатизирующий майданщикам белорусский писатель, доцент Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Виктор Мартинович, отвечая на вопрос о перспективах нынешних протестов.

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«Я думаю, что будет, по крайней мере, еще один-два больших выхода – и все. Ведь все очень сильно зависит от поведения сторон. Протест – это стихия, которая держится на энергии злости, которая возникает, если стороны ведут себя несправедливо. Если что-то подкинет дров в топку, то будет еще несколько акций. Но я полностью исключаю вариант затяжного «Майдана», – сказал собеседник издания.

По его словам, происходящее в Белоруссии ключевым образом отличается от происходившего в Украине.

«Я был в Киеве. В Украине было очень много разных структур, всегда были парамилитарные структуры, способные организованно держать оборону, занимать позиции, делать баррикады. В Минске был момент, когда кто-то попытался на несколько минут создать нечто похожее на баррикады из мусорных баков – милиция сразу же сделала ее своей целью, и она была сметена. Потому ничего похожего на Майдан тут не будет точно. Белорусы умеют выходить один раз в 10 лет. Вчерашний «один раз» будет длиться еще пару дней и на этом закончится», – считает писатель.

Он прогнозирует, что после одни активные участники протестов выедут за границу, а другие отправятся в СИЗО, а после освобождения также покинут страну.

«А те, кто останется, аккумулируют в себе энергию народной горечи по поводу того, что мы ж вам поверили, а вы ничего не сделали», – сокрушается Мартинович.