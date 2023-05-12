«Противник не выявил слабину в обороне»: Трухан о затянувшемся наступлении ВСУ

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На данный момент основной задачей российских войск в Донбассе является уничтожение группировок, которые ВСУ формирует для наступления.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что идёт игра «Кто первый моргнёт». Наши ждут, когда противник начнёт наступление, или хотя бы формирование полноценных ударных группировок, чтобы обозначил свои намерения. Чтобы было понятно, где его ждать. Основная задача, которая сейчас решается – это не Артёмовск, хотя его тоже решают, потому что надо прекратить обстрелы мирного населения… Сейчас основная решаемая задача – это воспрепятствовать формированию полноценной ударной группировки противника. Эта задача решается», – сказал полковник.

Трухан отметил, что поскольку украинская группировка до сих пор не начала наступление, это значит, что российская армия не позволяет ей собраться.

«Им и так дали немножко. Это кажется, что 200 или 300 танков – это много. Для наступательной операции это немного. И 4-5 мая прошло, а нам украинцы на эти дни весь апрель обещали наступление. А теперь говорят, что наступление идёт, но мы его не видим. Но это не наступательная операция, это идут бои. Это и говорит, что группировка [российских войск] держит противника в достаточном напряжении. То есть, противник не выявил слабину. Они пойдут, но где, когда и как, пока никто не знает», – подытожил Трухан.