Противник вплотную подошёл к границе России

18.09.2022  20:46 (Мск), Белгород
Геннадий Алёхин.  
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Авторская колонка, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

Полковник Геннадий Алёхин, боевой офицер из Харькова, соратник легендарного генерала Трошева, продолжает анализировать ход СВО для читателей «ПолитНавигатора».

После кардинальных изменений на Харьковском направлении противник вплотную  подошел к государственной границе Российской Федерации. Это вовсе не означает, что ВСУ концентрируют на этом направлении свои основные силы, подтягивают большие резервы и готовятся к решительному наступлению на территорию Белгородской области. Нет, конечно. Судя по складывающейся оперативно-тактической обстановке, украинская армия, добившись определенных успехов, не сможет, на мой взгляд, проводить активные наступательные действия на этом направлении. Во-первых, даже боеспособные бригады противника понесли значительные потери в живой силе и технике.

Полковник Геннадий Алёхин, боевой офицер из Харькова, соратник легендарного генерала Трошева, продолжает анализировать ход...

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Во-вторых, союзным войскам удалось закрепиться по восточному берегу реки Оскол и удерживать часть города Купянск, где расположены важные коммуникации, а также северный берег реки Северский Донец. Развивать дальнейшие контрнаступательные маневры на этой линии противнику  весьма затруднительно. Они уперлись в водные преграды, к тому же, железнодорожные и автомобильные мосты выведены из строя, причем, украинской стороной.

Вопреки фейкам от «Радио Свобода» о форсировании ВСУ Оскола в воскресенье, жители Купянска сообщают, что наши не просто удерживают берег, а переходят на противоположный.

Тем не менее, увеличились артиллерийские обстрелы приграничной территории, можно сказать – они приобрели регулярный характер. Противник по «полной программе» применяет методы и способы диверсионно-террористического характера.

Разведывательные группы противника обстреливают блокпосты пограничников, погранпереходы, приграничные населенные пункты России.

Противник имеет возможность обстреливать территорию РФ не только дальнобойными орудиями, но и ствольной артиллерией и минометами. Дальность стрельбы и наличие огневых средств, плюс средства технического наблюдения, космической разведки НАТО, данные беспилотников, скажем прямо, дают возможность серьезно мешать и попытаться нарушить линию обороны союзных войск на Харьковском направлении.

Вчера уже жители Белгорода и окрестностей услышали многочисленные хлопки в небе. Средства ПВО, выполняющие боевые задачи практически в круглосуточном режиме, сработали эффективно, перехватив и уничтожив цели в районе н.п. Комсомолец (пригород Белгорода) и Яковлевского района (недалеко от аэродрома).

Жители Белгорода не паникуют, несмотря на распространяемые в соцсетях призывы покидать город. Такие вбросы участились. Многие, если не большинство горожан и приграничных районов, оказывают помощь беженцам и армейским подразделениям, которые расположены на границе. Причем, от простых пенсионеров до действующих докторов и кандидатов наук местных вузов. Люди заняты конкретными делами. Их совершенно не интересуют фестивали и развлекательные мероприятия. Они справедливо считают, что помощь фронту -вот главный лозунг сегодня. Не на словах, а на деле.

Хочу напомнить, чтобы установить нашим войскам линию фронта, необходимо закрепиться, доукомплектоваться, подтянуть резервы и быть в готовности выполнять дальнейшие задачи. Это касается не только  приграничной линии фронта (севернее Харькова), но и других направлений – южного и Донбасской дуги.

Еще один, очень важный и значительный морально-психологический фактор. Его активно используют украинские пропагандисты и информационные ресурсы. Главная цель – запугать десятки, если не сотни тысяч людей, находившихся несколько месяцев  на освобожденных территориях и навеять страх и панику среди жителей приграничных районов РФ, включая Белгород.

Киев вовсю раскручивает «новую Бучу», теперь уже под новым названием – «геноцид под Изюмом». Уже выявлены якобы массовые захоронения (порядка 400 могил) со следами «пыток и издевательств». Зеленский в Изюме с местными жителями не встречался, мало ли что может произойти. Зато быстро нашли «свидетелей издевательств» и «пыточные камеры». Ничего нового, все по методичке. Уже затрубили голоса на Западе, в лице официальных лиц Пентагона и Евросоюза.

Никто не удосужился разобраться в простой логической цепочке. Во-первых, не приведено ни одного фактического доказательства. Во-вторых, оккупанты, обычно, никогда не хоронят свои жертвы в одиночных могилах, по православным обычаям. Обнаруженные в Изюме могилы – это захоронения брошенных командованием тел украинских солдат. Хоронили местные жители и специалисты ритуальных служб. Русские во время мартовских боев не раз обращались к ВСУ с просьбой забрать тела погибших. Ответа не последовало, в украинской армии не принято заботиться о погибших. Пришлось хоронить нашим.

При этом, в медийном пространстве Украины и Запада практически не упоминается о массовом издевательстве, терроре против лояльных к России людей. Участились случаи расстрелов. Особенно преуспели в этом боевики нацбата «Кракен». Именно с его подачи сейчас раскручивается новая тема -подростковая. Бездоказательно утверждается, что есть подростки, которые подвергались пыткам со стороны российских военных. Но не хваленые ли украинские боевики восемь лет накручивали школьников, студентов на шпионаж и диверсии, обучая молодежь в своих лагерях?

Мои приятели из Харькова высказались на эту тему лаконично, написав, что у россиян вполне могли быть реальные, а не параноидальные основания для задержания подростков. И демонстративный разгон этой темы в украинских пропагандистских каналах отвратителен на фоне хладнокровных обстрелов Донбасса в прошлые годы, когда погибло немало подростков и детей.

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