«Противник задавил РЭБом воздух»: Ходаковский пожаловался на артиллерию

13.09.2022  16:34 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинские вооруженные формирования продолжают прощупывать оборону союзных войск на самых разных направлениях и наносят чувствительные удары по обороняющимся.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал командир подразделения «Восток» Александр Ходаковский, находящийся на Угледарском направлении.

Украинские вооруженные формирования продолжают прощупывать оборону союзных войск на самых разных направлениях и наносят...

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 «Ночью ДРГ пыталась пройти через наши порядки – видимо, прощупывают оборону. Если бы не помощь, которую оказывает гражданское общество армии, противник смог бы подойти вплотную и уничтожить нашу позицию. Но тепловизоры делают свое дело: солдаты ставят прибор на поверхности, через телефонное приложение коннектят его со смартфоном, и, находясь в укрытии, наблюдают подходы.

Спасибо всем, кто отзывается на призывы о помощи и поддерживает наших ребят – ваша помощь неоценима», – пишет командир в своем телеграм-канале.

Также он дал понять, что лучше нужно работать союзной артиллерии.

«Противник задавил РЭБом воздух, нанес удар артиллерией по участку, где ночью отбили вылазку ДРГ – один невозвратный, четверо раненых. Пехоте тяжело без прикрытия, а прикрытие пока не налажено. Нужно ускорять процесс: каждый артиллерист должен помнить, что смяв пехоту – противник доберется и до него», – подчеркнул Ходаковский.

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