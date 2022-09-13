«Противник задавил РЭБом воздух»: Ходаковский пожаловался на артиллерию
Украинские вооруженные формирования продолжают прощупывать оборону союзных войск на самых разных направлениях и наносят чувствительные удары по обороняющимся.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал командир подразделения «Восток» Александр Ходаковский, находящийся на Угледарском направлении.
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«Ночью ДРГ пыталась пройти через наши порядки – видимо, прощупывают оборону. Если бы не помощь, которую оказывает гражданское общество армии, противник смог бы подойти вплотную и уничтожить нашу позицию. Но тепловизоры делают свое дело: солдаты ставят прибор на поверхности, через телефонное приложение коннектят его со смартфоном, и, находясь в укрытии, наблюдают подходы.
Спасибо всем, кто отзывается на призывы о помощи и поддерживает наших ребят – ваша помощь неоценима», – пишет командир в своем телеграм-канале.
Также он дал понять, что лучше нужно работать союзной артиллерии.
«Противник задавил РЭБом воздух, нанес удар артиллерией по участку, где ночью отбили вылазку ДРГ – один невозвратный, четверо раненых. Пехоте тяжело без прикрытия, а прикрытие пока не налажено. Нужно ускорять процесс: каждый артиллерист должен помнить, что смяв пехоту – противник доберется и до него», – подчеркнул Ходаковский.
Спасибо!
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