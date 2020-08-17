Противники экологически вредного производства устроили столкновения с Росгвардией

17.08.2020, Москва, Вадим Егоров

В Башкирии развернулась борьба против промышленного разрушения уникальных сопок – шихана Куштау. Конфликт едва не вылился в локальную гражданскую войну. Экологов поддержали башкирские националисты, в то время как в пику им активисты профсоюзов, представляющие интересы «Башкирской содовой компании», надели на руки повязки цветов российского триколора.

Серьезных жертв в ходе противостояния удалось избежать только после личного вмешательства главы Башкирии Радия Хабирова, которому удалось временно развести стороны.

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Конфликт вокруг шихана Куштау возник после того, как дочернее подразделение «Башкирской содовой компании» – «Сырьевая компания» получила лицензию на разработку Куштау до 2039 года и уже начала вырубать леса у его подножия. Экологи, в свою очередь стали бить тревогу, опасаясь, что сопку с уникальной экосистемой ожидает участь шихана Шахтау, который в ходе разработки советского и постсоветского периодов был срыт практически до основания.

Противостояния происходило на протяжении последних месяцев, а к 15 августа вылилось в настоящее побоище: с одной стороны сопки защищали несколько тысяч активистов, с другой руководство БСК («Башкирской содовой компании») через Ассоциацию профсоюзов Башкирии удалось мобилизовать большое количество человек, включая спортсменов, которые, прибыв автобусами «Баштранса», при помощи полиции и «Росгвардии» снесли лагерь протестующих.

Активисты заявили, что против них были применены спецсредства и светошумовые гранаты, руководство «Росгвардии» применения спецсредств отрицает.

Впрочем, разгром лагеря экологов никак не повлиял на ситуацию, к протестующим прибыла подмога, и противостояние опять обострилось до предела.

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Что характерно, изначально протестующие против разработки шихана Куштау поднимали флаг Башкирии, что позволило оппонентам обвинить их в местечковом сепаратизме. Противостоявшие им профсоюзные активисты, прибыли на место конфликта с повязками цветов российского триколора.

Чтобы снять обвинение в сепаратизме, многие экологи также одели куртки с российским триколором, однако при этом известно, что на стороне защитников шихан выступили отряды башкирских националистов.

Конфликт удалось пригасить только после того, как на место прибыл глава региона Радий Хаибров.

Сегодня на оперативном совещании правительства республики глава поблагодарил стороны конфликта за то, что они согласились на диалог.

«Вы знаете, что предприятие БСК пыталось приступить к разработке шихана Куштау, но они встретили довольно сильное общественное сопротивление, – заявил Хабиров. – Это начало превращаться в сильное столкновение, которое уже привело к тому, что пострадали и протестующие, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо. Нападение на сотрудников внутренних дел будет предметом серьезного разбирательства. Я попрошу министерство здравоохранения: посмотрите, там два сотрудника в больнице, и вообще посмотрите, есть ли там активисты. Внимание оказать всем!…Мне пришлось выехать туда, и буквально на горе мы приняли решение, что ее надо освободить».

Надо отметить, что в поддержку экологов выступил уроженец Уфы, рок-музыкант, сторонник либерального российского лагеря Юрий Шевчук и, в последнее время нередко делающий политические и околополитические заявления юморист Максим Галкин, а также первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, прославившийся сепаратистскими замашками и насильственной башкиризацией вверенного ему региона.

Шихан Куштау – одна из четырех (Куштау, Шахтау, Юрактау, Торактау) уникальных, расположенных на территории Башкирии рифовых сопок с многомиллионной историей, представляющих собой, помимо всего прочего, экосистемы, населенные видами, занесенными в Красную книгу. Шиханы являются неотъемлемой частью фольклора башкирского народа. В советское время на шихане Шахтау началась разработка соды, в результате чего от него практически ничего не осталось.