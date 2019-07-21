Противники Иркутского губернатора-коммуниста выдают желаемое за действительное

21.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Во время своего визита в пострадавшую от сильнейшего наводнения Иркутскую область президент Владимир Путин раскритиковал действия федеральных властей в лице вице-премьера Виталия Мутко, а не руководителя региона губернатора-коммуниста Сергея Левченко. Об этом в своем блоге пишет политолог Дмитрий Родионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, критики губернатора рано радуются, предполагая, что дни Левченко на посту главы региона сочтены.

«Разумеется, сейчас активизируются критики губернатора Сергея Левченко, которые с самого начала бедствия ведут против него кампанию с целью повесить на него всех собак. Как же, сам президент подверг критике. Впрочем, едва ли они обратят внимание на тот факт, что президент не уточнил, кого именно критикует, а, учитывая, что замечания были сделаны после отчёта Виталия Мутко, нетрудно догадаться, что критике подверглась в первую очередь работа федерального центра. К тому же, огромную роль в общей работе играют муниципальные власти, среди которых сплошь единороссы, стремящиеся во всем ставить палки в колеса областные властям, которые реально что-то делают», – отмечает Родионов.

Политолог подчеркивает, что губернатор Левченко показал себя как хороший управленец, помогая жителям бороться с последствиями ЧП:

«Средства пострадавшим выделяются, дома восстанавливаются. Кроме того, губернатор, в отличие от какого-нибудь «молодого технократа», который сидел бы в ожидании команды из Москвы, не решаясь предпринять какие-либо самостоятельные действия, активно проявляет инициативу, демонстрируя заинтересованность не в формальном, а в эффективном решении вопроса. Тут достаточно вспомнить решение об отправке детей из пострадавших семей в Крым. А вот ещё областное правительство приняло решение об увеличении финансирования на приобретение жилья за счет средств льготного ипотечного кредитования. Вот только вспомнят ли об этом, когда все закончится? Или снова «партия власти» будет тянуть одеяло на себя, представляя победу над последствиями катастрофы как свою заслугу?».

С Родионовым в своем блоге соглашается известный публицист Израэль Шамир. По его мнению, Путин раздал общего «нагоняя», чтобы чиновники «не расслаблялись»: «я думаю – это Путин нарочно, чтобы они все не расслаблялись и пуще работали. А если бы похвалил – они бы в отпуск ушли. А так – они работают, дома строят, пособия раздают. Губернатор старается, собирается в будущем году идти на новый срок. Будет строить коммунизм в одной отдельно взятой области. Ну что ж, идея хорошая! А рабочий визит Путина был дельным – с людьми встретился, услышал глас народа, успокоил конспирологов – мол, не было взрывов в Саянах, а с вырубкой лесов нужно притормаживать. И это сразу после встречи с Папой Римским, перед выборами в Киеве – двужильный он, русский президент. Еще бы научился он ладить с коммунистами – всем был бы хорош».