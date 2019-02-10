Противники Майдана порвали плакат о Крыме на акции либералов в Москве

10.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Представители радикальной патриотической организации Serb (возглавляемой Гошей Тарасевичем (Игорем Бекетовым), эмигрировавшим из Днепропетровска после победы Евромайдана) порвали сегодня на несанкционированной акции либералов в центре Москвы плакат с критикой Владимира Путина, в частности, за «аннексию Крыма».

Либералы сегодня попытались провести несанкционированные шествия в крупных городах России с требованием освободить «политзаключенных».

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По задумке организаторов, шествие должно было пройти без плакатов и партийной символики, что лишило бы полицию повода для запрета прохождения колонны граждан.

Однако сами либералы еще перед началом шествия в месте сбора недалеко от станции метро начали разворачивать плакаты с критикой Путина.

Один из них порвали представители Serb’a, либералы в ответ начали кричать «Пошли вон!» и срывать с противников Майдана шапки, тут же убегая прочь в толпу.

Интересно, что либералы для освещения своей акции привлекли пропагандистов, которые транслировали происходящее в прямом эфире, называя «провокацией» не несанкционированное собрание, а действия противников Майдана.

Шум привлек полицию, которая обратила внимание на еще одного мужчину, развернувшего плакат с обвинениями в адрес Путина. Вокруг него, ожидая задержания, уже собралась толпа журналистов.

Когда полиция схватила либерала под руки, у него вдруг начали подкашиваться ноги, и западные СМИ получили нужную картинку «полицейского террора» в России.

«Грубо винтят! Меня толкнули!» – кричал либерал, ведущий прямую трансляцию.