Противники Майдана уничтожили украинскую символику в Москве

14.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Противники Майдана из движения «Serb» сняли украинскую символику с пикета российских либералов на месте гибели политика Бориса Немцова в центре Москвы.

Видео об этом опубликовано пресс-службой движения.

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Как заявил представитель «Serb» политэмигрант с Украины Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов из Днепропетровска), с моста возле Кремля были сняты ленточки цвета украинского флага, бумажные кораблики с надписями «Свободу украинским морякам», а также плакаты Немцова.

По мнению Тарасевича, либералы развесили украинскую символику, чтобы «показать тем самым, что, якобы, все в России считают, что именно Россия виновата в Керченском конфликте и вообще во всех бедах Украины».