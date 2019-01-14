Просмотров:
Противники Майдана уничтожили украинскую символику в Москве
Противники Майдана из движения «Serb» сняли украинскую символику с пикета российских либералов на месте гибели политика Бориса Немцова в центре Москвы.
Видео об этом опубликовано пресс-службой движения.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Как заявил представитель «Serb» политэмигрант с Украины Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов из Днепропетровска), с моста возле Кремля были сняты ленточки цвета украинского флага, бумажные кораблики с надписями «Свободу украинским морякам», а также плакаты Немцова.
По мнению Тарасевича, либералы развесили украинскую символику, чтобы «показать тем самым, что, якобы, все в России считают, что именно Россия виновата в Керченском конфликте и вообще во всех бедах Украины».
Метки: Serb, Гоша Тарасевич
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.