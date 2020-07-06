«Противники Путина прорвались на Красную площадь»: Что это было

06.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Пользователи социальных сетей обсуждают ролик под названием «Прорыв на Красную площадь», где запечатлено, как группа людей, преодолевая вялое сопротивление полиции, энергично пробирается через ограждения.

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Как оказалось, ролик был снят в финале воскресной акции «Национально-патриотических сил России» (ПДС НПСР) и «Трудовой России», которые проводили в Москве «народный сход» граждан, не признающих обнуление сроков президента России.

Манифестация против «авторитаризма» и «капитализма» собрала около 200 человек.

Интересно, что организаторы мероприятия подчеркнули, что не против большинства ступивших в силу поправок к Конституции России, кроме продления полномочий действующего президента России.

По этой причине одни из протестующих выступали против принятия поправок одним пакетом, другие же выступали за бойкот голосования.

«Я лично пришла высказать своё мнение в отношении этого обнуления. Мы бойкотировали это мероприятие», – заявила одна из организаторов акции Елена Рохлина, дочь покойного генерала-лейтенанта, ветерана афганской и чеченской войн Льва Рохлина.

Далее участники «народного схода» организованной колонной прошли на Красную площадь к мавзолею Ленина, чтобы возложить цветы. Однако полиция пропустила только тех протестующих, что были в масках. Именно это момент и оказался на ролике.

ПДС НПСР задумывалась как координирующий оппозиционный орган так называемой «третьей силы» России, оппонирующей одновременно действующей российской власти и прозападным либералам. Организация планировала объединить внесистемных коммунистов, националистов и православных патриотов, однако из этой затеи ожидаемо ничего не вышло, и на сегодняшний день эта организация объединяет людей с преимущественно левыми взглядами.