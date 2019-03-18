Противники российского статуса Крыма оказались в абсолютном меньшинстве

18.03.2019, Москва, Максим Карпенко

88% россиян положительно относятся к воссоединению Крыма с Российской Федерацией спустя пять лет после событий 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отрицательно к вхождению полуострова в РФ отнеслись 8% опрошенных и еще 4% затруднились с ответом. При этом хуже всего к интеграции отнеслись в среде молодежи – не поддерживают ее 20% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет.

Самыми положительными последствиями воссоединения россияне назвали возможность отдыхать в Крыму без пересечения границы – 21%, еще по 5% заявили, что, присоединив Крым, Россия восстановила историческую справедливость, а также стало проще общаться и видеться с друзьями и родственниками. Никак не сказалось воссоединение на жизни 14% опрошенных.

Также 73% респондентов заявили, что более успешно полуостров развивается в составе России, нежели это происходило при Украине.