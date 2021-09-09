Противники СП-2 довольны: США отправили «энергетического лоббиста» курировать Восточную Европу

09.09.2021 11:18 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Американскую политику по Центральной и Восточной Европе, включая Украину, будет курировать бывшая временная поверенная в делах США в Австрии Робин Данниган. Она известна своей работай в Госдепартаменте с 1992-го года, где занималась лоббированием американских энергетических интересов со Вьетнаме, Чили, Кубе, Турции и ряде других стран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как заявил в своем блоге бывший депутат Верховной рады, проамериканский пропагандист Сергей Лещенко, Данниган также была заместителем секретаря по вопросам энергетической дипломатии Бюро энергоресурсов Государственного департамента. От нее ожидают работы по «энергетической безопасности» Украины и препятствование реализации проекта «Северный поток-2».

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«Она будет отвечать за определение политики в отношении шести стран на своей должности – Украины, Белоруссии, Молдовы – это три страны нашего постсоветского клуба, плюс три граничащих между собой страны – Польши, Венгрии и Чехии. В этом смысле очень хорошо, что мы имеем такого союзника на этой должности. Кстати, позитивно прокомментировал ее назначение Дэн Вайдич, который является президентом лоббистской компании Yorktown Solution, которая работает на «Нафтогаз» и очень успешно два года останавливала процесс по «Северному потоку-2» путем наложения санкций через (сенатора) Тэда Круза», – отмечает экс-депутат.

«Я надеюсь, что Данниган, с ее знаниями, бэкграундом в вопросе энергетики поможет людям в Государственном департаменте понять, насколько критической для Украины является энергетическая безопасность, как в целом для страны. Украина не сможет выжить, если не будет иметь энергетической безопасности», – процитировал Вайдича Лещенко.