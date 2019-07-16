Противники украинского закона об образовании проиграли в Конституционном суде

16.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Конституционный суд Украины признал конституционным вызвавший множество нареканий как в самой Украине, так и за рубежом закон “Об образовании”, в котором содержатся нормы, по мнению авторов представления в суд, дискриминационные по отношению к правам национальных меньшинств, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook написала министр образования и науки Лилия Гриневич.

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“Языковая статья ЗУ „Об образовании“ признана конституционной!!!” — написала Гриневич.

Как сообщает киевское издание УНН, Конституционный суд действительно принял сегодня соответствующее решение.

“Решение было принято на заседании, состоявшемся в закрытом режиме”, — сообщил собеседник издания в КСУ.

Конституционный суд 4 октября 2018 года начал рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности статьи 7 закона “Об образовании”, согласно которой образование в украинских школах и вузах ведется исключительно на украинском языке. 5 сентября 2017 года народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона “Об образовании”, который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский. Это закон вызвал недовольство в Венгрии, которая блокирует евроатлантические устремления Киева, надеясь изменить позицию Украины по вопросу обеспечения прав детей венгерского меньшинства в Закарпатье на обучение на родном языке.

Отметим, что сегодня украинский языковой закон стал предметом рассмотрения Совбеза ООН.