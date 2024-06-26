Противники вооружения Украины в ЕС активно объединяют усилия

Дьердь Габор.  
26.06.2024 21:40
  (Мск) , Будапешт
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Австрия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто по итогам встречи в Вене с генеральным секретарём Австрийской партии свободы Кристианом Хафенеккером подчеркнул необходимость единства суверенистских и патриотических сил внутри Европейского Союза, чтобы противостоять доминированию либерального мейнстрима.

Об этом глава венгерской дипломатии написал на своей странице в социальной сети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто по итогам встречи в Вене с генеральным...

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Сийярто остановился на проблемах, с которыми сталкиваются патриотические движения по всей Европе, и подчеркнул важность их сотрудничества. Он назвал победы венгерской партии «Фидес» и Австрийской партии свободы на выборах в Европарламент свидетельством широкой общественной поддержки их политики.

Петер Сийярто подчеркнул тесное сотрудничество между «Фидес» и Партией свободы, отметив общие взгляды на ключевые европейские вопросы.

Обе партии отдают приоритет миру на Украине над поставками оружия, критикуют экономический ущерб, причиненный антироссийскими санкциями Брюсселя, выступают за изменение промиграционной политики ЕС. Они продвигают антимиграционную политику, стратегии, ориентированные на мир, и повышение конкурентоспособности европейской продукции. Сийярто назвал сильную общественную поддержку Партии свободы в Австрии свидетельством восприятия обществом этих позиций.

Венгерский министр иностранных дел подчеркнул важность энергетической безопасности, особенно в условиях таких кризисов, как конфликт на Украине. Он выступил против давления ЕС с целью уменьшить зависимость от природного газа. Петер Сийярто подтвердил приверженность Венгрии своей национальной энергетической политике – обеспечивать безопасность за счет диверсификации источников поставок, сохраняя при этом существующие структуры поставок, такие как трубопровод «Турецкий поток».

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