Противники Зеленского в регионах почуяли кровь и добиваются досрочных выборов в Раду

02.11.2020, Киев, Игорь Петров

Региональные партии рассматривают местные выборы как подход к досрочным парламентским.

Об этом в эфире телеканала «Капитал» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По логике процесса, конечно, во втором туре (местных выборов) должен быть откат, то есть должно прийти еще меньше голосовавших за Зеленского, нежели могли бы прийти, даже если не было бы опроса – люди придут, уже проголосуют, исчерпают для себя мотивацию для голосования.

Во втором туре по областным центрам может быть два, три, пять кандидатов от Зеленского. Еще есть большие города, не областные центры, там я не имею такой общей картины. Поэтому для них второй тур особенно не принципиален.

Мне кажется что местные выборы для очень многих политических партий – это фактически нулевой этап досрочных парламентских. «За будущее», «Пропозиция», «Наш край», партия Пальчесвского и другие, которые показали какие-то результаты интегрально по стране (а некоторые из них показывают результаты выше пяти процентов, барьера парламентского), они сразу же начнут играть игру в досрочные парламентские.

Поэтому результат партии власти интегрально будет ниже намного, нежели был парламентский результат. Легитимность продолжает снижаться при том, что оппоненты набирают. Плюс объединение региональных элит – сегодня 2/3 и 3/4 существующих мэров больших городов переизберутся, причем от своих собственных проектов, без поддержки власти или оппозиции, и начнут претендовать на право формировать киевские центральные бюджеты, от которых они зависимы. То есть они начнут думать над парламентскими перспективами для себя, для своих представителей.

Вот таких «самопомощей» образца 2014-2015 года будет много в этот раз, я думаю. Такая регионализация политическая будет подталкивать систему к досрочным парламентским выборам. И все практически участники выборов, кроме «Слуги народа», так и говорят – мы рассматриваем сегодня местные выборы как этап, как подход к досрочным парламентским. Удастся им это или нет – уже другой вопрос, но они безусловно будут пытаться», – прогнозирует политолог.