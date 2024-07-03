Уничтожение спутников станет данностью следующих войн – Шурыгин

Анатолий Лапин.  
03.07.2024 16:12
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Космос, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Противодействие вражеским спутникам – это то, с чем придется столкнуться любой стороне конфликта в будущих войнах.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противодействие вражеским спутникам – это то, с чем придется столкнуться любой стороне конфликта в...

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Эксперт подчеркнул, что сегодня против России в зоне СВО и в районе Крымского полуострова работает большая спутниковая группировка противника, но уничтожать ее РФ не может, несмотря на имеющееся для этого оружие, потому что это автоматически будет означать объявление войны.

«В реальности ведение боевых действий в космосе фактически является объявлением войны. На данный момент никаких реальных фактов, которые можно было бы трактовать именно так, просто не существует. То, что все стороны пытаются найти противоядие против спутников, – это так, потому что очевидно, что сегодня спутники стали основной угрозой, и для нас это является огромной проблемой… например, в зоне СВО работают сотни американских и европейских спутников – и военного назначения, и гражданского, которые в интересах военных работают.

Все это, безусловно, так или иначе складывается на фронте. Не критично, но это фактор. Очевидно, что удары по Крыму, удары ATACMS координируются спутниковыми системами, и не только навигационными. Поэтому космос сегодня – очень серьезная проблема, которая скорее всего, в любом следующем конфликте будет решаться в первую очередь», – заключил Шурыгин.

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