«Противодействие военным угрозам»: стало известно, зачем российские БДК зашли в Черное море

10.02.2022  10:54 (Мск), Севастополь
Олег Большаков.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Севастополь


Отряд из шести больших десантных кораблей ВМС России завершил межфлотский переход вокруг Европы. В настоящий момент, корабли заходят на базу в Севастополе.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

Отряд из шести больших десантных кораблей ВМС России завершил межфлотский переход вокруг Европы. В...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Он рассказал, что за время похода корабли преодолели около 7000 морских миль, по пути осуществив заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.

«В ближайшее время отряду больших десантных кораблей ВМФ России предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки Военно-Морского Флота. В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова», – сообщил Рулёв.

Отмечается, в ходе учения проводится отработка «по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений».

«Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих», – резюмировал офицер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть