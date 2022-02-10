«Противодействие военным угрозам»: стало известно, зачем российские БДК зашли в Черное море

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Отряд из шести больших десантных кораблей ВМС России завершил межфлотский переход вокруг Европы. В настоящий момент, корабли заходят на базу в Севастополе.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

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Он рассказал, что за время похода корабли преодолели около 7000 морских миль, по пути осуществив заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.

«В ближайшее время отряду больших десантных кораблей ВМФ России предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки Военно-Морского Флота. В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова», – сообщил Рулёв.

Отмечается, в ходе учения проводится отработка «по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений».

«Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих», – резюмировал офицер.