«Противодействовать роям российских дронов в принципе невозможно» – полковник СБУ провёл расчёты

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Всей ПВО НАТО не хватит, чтобы отбивать налёты сотен российских дронов.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если запускается свыше 100-200 «Гераней», противодействовать им в принципе невозможно. Почему? Я провел маленькие расчеты. Есть два вида расчёта. Первое – система ПВО, это защита областей. И второе – защита важных государственных объектов, предприятий и т.д. В итоге получилось, в принципе, 55-70 батарей Пэтриот или НАСАМС. Именно батарей. Это именно для того, чтобы защитить всю территорию Украины… Имеется столько?», – риторически вопрошал Стариков.