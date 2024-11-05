«Противогазы уже завезены. Раздайте их людям»: украинцев призвали готовиться к «ядерной зиме»

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Высока вероятность тактического ядерного удара по Украине.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Россия может применить ядерное оружие. Также, как она применила свои вооруженные силы для вторжения в Украину. В критический, в негативный момент, в момент ожесточения внутреннего кризиса или ухудшения военной ситуации на фронте, Россия может применить ядерное оружие и отмахиваться от этой угрозы или от этого шантажа нельзя. Страну необходимо, как бы это ужасно не звучало, готовить к ситуации возможного применения тактического ядерного оружия со стороны Российской Федерации», – сказал эксперт.

По его мнению, население нужно готовить к массовой эвакуции и мерам, которые необходимо делать в такой ситуации.

«Противогазы завезены, подготовлены, но они до сих пор не розданы населению. Они завезены – откроем небольшой секрет, я сам видел эшелоны. Но давно было, не скажу, где, но это уже во время войны. Необходимо обеспечить доступность населения к этим противогазам», – заявил Бортник.