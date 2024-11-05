«Противогазы уже завезены. Раздайте их людям»: украинцев призвали готовиться к «ядерной зиме»

Анатолий Лапин.  
05.11.2024 12:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 251
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Высока вероятность тактического ядерного удара по Украине.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Высока вероятность тактического ядерного удара по Украине. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Руслан...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я думаю, что Россия может применить ядерное оружие. Также, как она применила свои вооруженные силы для вторжения в Украину. В критический, в негативный момент, в момент ожесточения внутреннего кризиса или ухудшения военной ситуации на фронте, Россия может применить ядерное оружие и отмахиваться от этой угрозы или от этого шантажа нельзя. Страну необходимо, как бы это ужасно не звучало, готовить к ситуации возможного применения тактического ядерного оружия со стороны Российской Федерации», – сказал эксперт.

По его мнению, население нужно готовить к массовой эвакуции и мерам, которые необходимо делать в такой ситуации.

«Противогазы завезены, подготовлены, но они до сих пор не розданы населению. Они завезены – откроем небольшой секрет, я сам видел эшелоны. Но давно было, не скажу, где, но это уже во время войны. Необходимо обеспечить доступность населения к этим противогазам», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть