Противоракетная оборона России больше не зависит от Казахстана

22.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Госдума РФ денонсировала соглашение о передаче узла «Балхаш» в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что России больше не нужна РЛС в Казахстане, поскольку у нее появились несколько новейших РЛС на собственной территории.

«В настоящем времени на южном направлении функционируют четыре современные РЛС, расположенные на территории Российской Федерации, – рассказал депутатам, представляя соответствующий законопроект, заместитель министра обороны Николай Панковю – Узел «Балхаш» стал избыточным в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении. В этой связи президентом Российской федерации принято решение о денонсации соглашения, а узел Балхаш уже с 1 июня этого года снят с боевого дежурства».

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал народным избранникам о том, что данном направлении сейчас работают расположенные уже на территории России современные радиолокационные станции «Армавир», «Орск», «Барнаул» и «Иркутск».

«Необходимость в эксплуатации узла «Балхаш» фактически отпала, что ставит вопрос о денонсации соглашения 2014 года, – отметил Водолацкий. – Выход из соглашения не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, связанных с организации штатных мероприятий по сокращению узла «Балхаш» и вывозу имущества в Российскую федерацию».

В свою очередь депутаты поинтересовались а смогут ли новые РЛС, расположенные на территории России также эффективно и с такой же дальностью защитить страну на южных рубежах, как ранее это делал «Балхаш».

«Станция, расположенная на Балхаше – это станция первого поколения, ее дальность до трех тысяч километров. Это не секрет. Дальность действия новых станций, которые расположены сейчас в Барнауле, Омске, Армавире – до шести тысяч километров. Это станции нового поколения, потому на сегодняшний день отпала необходимость в эксплуатации станции Балхаш», – прояснил ситуацию присутствовавший на заседании командующий Космическими войсками России, генерал-полковник Александр Головко.

В итоге законопроект был принят Госдумой единогласно.

Надо отметить, что, безусловно, России удобнее оборонять свои рубежи с собственных территорий, чем с территории Казахстана – государства, которое трудно назвать надежным союзником Москвы: Нурсултан отказывается признавать Крым российским и преследует ополченцев Донбасса, переименовывает русские топонимы на казахский лад, придумал собственный голодомор, переводит казахский язык на латиницу и ведет переговоры с США о вхождении этого государства в регион в обход Москвы.

Напомним, что в 2012 году Россия прекратила эксплуатацию РЛС 5Н79 «Дарьял» в азербайджанской Габале.