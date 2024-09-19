Противоречивые сигналы с Запада: от «прекращение огня уже в 2025 году» до «война не завершится даже в 2025-м»

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Западные союзники Украины рассматривают прекращение огня на Украине уже в 2025 году, пишет Bloomberg.

«Некоторые союзники Украины начинают говорить о том, чем именно может закончиться борьба с вторжением России, вызывая беспокойство в западных столицах, что эти усилия могут привести к тому, что Киев будет принужден к преждевременному прекращению огня. В рамках обсуждения стратегии на следующий год официальные лица более серьезно обдумывают, как можно было бы добиться результата переговорами по прекращению войны», – говорится в публикации.

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Источники издания четко дали понять, что любое решение о переговорах будет принимать Киев и никто не давит на Владимира Зеленского по поводу переговоров. Однако никто не отнимал у Запада непрямых рычагов принуждения Киева к смене приоритетов.

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«Президент Украины был непреклонен, публично и частно, что передача территории России была бы несправедливой. При отсутствии признаков того, что Россия изменяет свои цели, перспектива реальных переговоров остается далекой. Но по мере того, как война близится к новой зиме, на поле боя не видно никаких признаков прорыва. Это побуждает некоторых официальных лиц союзников начать изучать возможности выхода из тупика с помощью дипломатии», – отмечается в статье.

Хотя неожиданное вторжение Киева в Курскую область России перевернуло представление о том, что война зашла в тупик, играющий на руку Кремлю, ближайшие перспективы вытеснения российских войск со всей занятой ими территории невелики, а некоторые западные страны по-прежнему не уверены в долгосрочной стратегической цели операции, пишет Bloomberg.

Москве тяжело удается продвигаться вперед, но ее ракеты уничтожили значительную часть энергетической инфраструктуры Украины, что вызывает опасения по поводу того, как страна переживет эту зиму.

Ожидается, что Зеленский будет настаивать на вступлении в НАТО и ЕС, заключении экономических соглашений и соглашений по безопасности, а также продолжении поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы».

Он должен представить его президенту США Джо Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца. Он также хочет поделиться планами с кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом, добавляет издание.

Позиционирующийся в западных СМИ в качестве военного аналитика проживающий в ФРГ российский иноагент Николай Митрохин также убежден, что на фоне бряцания оружием сейчас оживилась переговорная линия.

«Отказ от разрешения на применение британских и американских ракет, плюс многочисленные телодвижения вдоль линии фронта на фоне срочных обменов свежими военнопленными между РФ и Украиной, резко усилившееся предложение «планов по примирению», а также множество мелких сигналов и прямых (но непроверяемых) утечек заставляют предположить, что сейчас при участии посредников, и вероятно личной вовлеченности Байдена идут переговоры о параметрах перемирия, или даже возможно полной приостановке боевых действий. Могу только предположить, что Байден хочет заключить его до ухода с поста президента или даже возможно до выборов в США», – предполагает он.

В то же время, звучат на Западе и другие голоса. В частности, не служивший в армии министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью изданию LRT утверждает: «Надо быть реалистами. Война на Украине не завершится ни в 2024 году, ни в 2025-м».

«Конечно, нам необходимо оказать Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная», – говорит министр.

По мнению Брекельманса Европе необходимо смотреть на долгосрочную перспективу поддержки Украины в противостоянии с Россией, а также быть уверена, что «народы Европы продолжают хотеть поддерживать Украину в долгосрочной перспективе».

«Поэтому мы не должны создавать ошибочных ожиданий, чтобы люди не разочаровались. Конечно, мы всегда должны быть оптимистами, но в то же время и реалистами», — сказал нидерландский министр.

По его мнению, Россия сейчас сильна и может вести войну на Украине с той интенсивностью, с которой ведет сейчас, «очень долго».

«Если посмотреть на оценки того, что сможет производить российская военная промышленность, и количество людей, которых она способна мобилизовать, эти цифры действительно огромны», — пояснил свою позицию Брекельманс.