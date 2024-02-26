Противоречивые заявления Лукашенко: Батьку сменит «белорусский Ющенко»?

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Этот год может стать последним годом власти президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Он признал это, беседуя с журналистами на избирательном участке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впереди еще год до президентских выборов. Многое может измениться. Мы будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе. Я думаю о том, как этот год сделать сильным, мощным, чтоб вы запомнили. А последнее все запоминается», – сказал Лукашенко.

Однако это высказывание не разлетелось по СМИ. Они активнее тиражируют реакцию белорусского президента на вопрос о выборах и оппозиции:

«Пойду-пойду-пойду».

Председатель правления белорусского государственно-общественного объединения «Знание» Вадим Гигин считает, что таким образом Лукашенко успокоил «весь наш глубинный белорусский народ».

«И посмотрите, сколько радости было сегодня в социальных сетях, сколько было звонков, когда президент четко и понятно дал знать: пойду, пойду, пойду. Он в свойственной ему манере сформулировал это как ответ противнику. Но в больше степени он нам говорил, своим сторонникам, потому что этот вопрос висел в воздухе», – сказал Гигин в интервью телеведущему Григорию Азаренку.

Журналист Дмитрий Севрюков расценил лукашенковское «пойду» как очередную декларацию союзнической верности России.

«Новая каденция и белорусского, и российского лидеров упирается в 2030-ый год. Нынешним заявлением подчеркивается, что Россия и Белоруссия рассчитывают пойти рука об руку намеченным курсом в течение как минимум следующих шести лет. В этом мало кто сомневается, но, похоже, сочтено, что лишнее напоминание о незыблемости намеченных целей и утвержденных стратегий сегодня не помешает», – написал Севрюков в своем тг-канале.

Лукашенко заверил журналистов, что, независимо от его личного решения по поводу выборов, «власть никто не отдаст, хоть нас и будут качать».

За доказательствами его правоты далеко ходить не надо. Перед самыми выборами беглые оппозиционные хакеры взломали 2 тысячи (по данным змагаров) видеомониторов, установленных в белорусских торговых центрах и даже в метро и транслировали обращение самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской. Она призывала не ходить на выборы и поддерживать Украину.

Однако на видео, фиксировавшем взлом экранов, обращает на себя внимание полное безразличие прохожих к Тихановской на экране. Явка на выборах, кстати, составила 73,09%.

Советник Тихановской Франак Вячорка в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» признал, что повторить Беломайдан на будущих президентских выборах уже не удастся, но заварушку все равно обещает.

«Многое может начаться внутри самой системы. Лукашенко боится внутреннего предательства. Также может быть триггер экономического характера, связанный с санкциями и изоляцией Лукашенко. А когда люди увидят, что система сыплется, они выйдут на улицу. Я не уверен, что все начнется с улицы», – сказал Вячорка.

Он не упомянул о геополитическом противостоянии по поводу Белоруссии. Пока оно проявляется только вербально.

Не прошло и трех часов после закрытия избирательных участков, а Госдеп США уже осудил «фиктивные» парламентские выборы. В то же самое время, президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и «уверенной победой белорусских патриотических сил».

Лукашенко предупредил змагаров и Запад, что, «чем больше они будут напрягать общество», тем быстрее он пойдет на и выборы. Политолог Вадим Трухачев считает, что «как только Лукашенко ослабнет, России надо будет готовиться к белорусскому варианту «оранжевой» революции».

«Батька – это смягчённый вариант Кучмы с его «Украиной – не Россией». Эдакий более волевой Янукович, который смог «заморозить» свою страну. Но суть та же. Но Батька – не вечен. И на смену «Беларуси не России» придёт свой Ющенко, а «савецких беларусау» сменят настоящие змагары… Учитывая меньший, чем на Украине, уровень русофобского национализма и «горячности», в Белоруссии больше шансов именно на «оранжевый» майдан, а не на кровавый Евромайдан. Но итог может быть тем же. «Беларусь – Антироссия». До 2020 года она шла туда быстро, после – притормозила. Но, похоже, ненадолго», – опасается Трухачев.