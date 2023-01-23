Противоречия внутри НАТО по вопросу Украины

Несмотря на мощное давление со стороны союзников по НАТО, правительство Греции приняло решение не отправлять танки Leopard – 2 украинской стороне. Ответ греков после встречи представителей государств, поддерживающих Украину, прошедший на американской авиабазе Рамштайн в Германии, звучал так: «όχι, δεν θα στείλουμε ούτε ένα». В дословном переводе: «нет, мы не будем отправлять ни одного». Об этом уже было сообщено новому министру обороны Германии Борису Писториусу.

Вероятно, данное решение было принято ещё до встречи в Германии. Об этом может свидетельствовать то, что представлена Греция была на необычно низком уровне, одним лишь заместителем министра обороны Никосом Хардалиасом.

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Ежедневная греческая газета Вима (Το Βήμα) приводит аргументы своих аналитиков:

«Решение не отправлять Leopard-2 в Украину (даже символически небольшое количество) основано на многих причинах. Одна из них заключается в том, что у Греции нет избытка танков, как нет и боеприпасов к танкам. Другая причина заключается в том, что мы уже отправили транспортные танки для личного состава российского производства (БМП-1) при условии, что мы заменим их немецкими «Мардерами», но соглашение из-за немцев так и не было завершено. Ещё одна причина заключается в том, что Греция не хочет какой-либо бреши в своей обороне в тот момент, когда она получает угрозы от Турции, типа «мы придем внезапно однажды ночью».

То же популярное издание приводит ещё несколько примечательных высказываний, свидетельствующих о том, что греческое общество начинает более трезво смотреть на ситуацию вокруг вооруженного конфликта – НАТО – Россия.

«Сейчас начали распространяться слухи о том, что США и Украина просят Грецию заявить о своей готовности отправить немецкие танки типа «Леопард» украинским вооруженным силам. И все это – они называют «дипломатическим жестом» со стороны Афин, ожидая, что таким образом на Берлин будет оказано давление, чтобы он сказал «да» Польше, чтобы та, в свою очередь, отдала своих «Леопардов» Киеву. Мы же – говорим о паранойе, которую они также называют «дипломатией»!».

«Проблема, в конце концов, не в Украине и, прежде всего, не в ее народе. Мы просто не называем это «Третьей мировой войной» потому, что нас там нет, нет нашего физического присутствия».

Другое солидное греческое издание Неа (Τα Νέα) приводит слова ещё одного военного аналитика:

«Сейчас доминирующая линия на Западе — еще больше усилить Украину в надежде, что это изменит баланс сил и приведет к поражению России. Но Россия на данный момент, как частичным призывом, так и возможным новым призывом, также и своими промышленными возможностями по производству вооружений, похоже, нивелировала основное преимущество противника. Россия теперь может перепланировать крупномасштабные атаки, расширяя территории, находящиеся под ее контролем, продолжая при этом свою войну на истощение, неустанно нанося удары по украинской военной и гражданской инфраструктуре. Следовательно, стоит ли задействовать такое дорогостоящее оборудование в конфликте, исход которого необязательно будет таким, как хотелось бы Западу?».

Создаётся впечатление, что ряде стран Запада, в том числе и входящих в блок НАТО, существует усталость и недовольство продолжающимся масштабным противостоянием с Российской Федерацией. Европа, очевидно, еще не выдохлась, но некоторые уже начинают задумываться о целесообразности продолжения собственной военной авантюры. Поздновато, но – лучше, чем – никогда…