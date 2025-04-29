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Далеко не на всех республиканцев в Конгрессе США повлиял курс президента Дональда Трампа на смягчение противостояния с Россией.

Об этом исполнительный директор Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, Пол Массаро сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени заместителя главы офиса президента Украины Константина Елисеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам скажу, все на самом деле еще поддерживают Украину. Есть люди, которые раньше были скептиками. Они до сих пор скептики. Им просто все равно, если честно. Всегда так было. Есть некоторые очень сильные сенаторы-республиканцы, которые были и остаются вашими друзьями», – сказал Массаро.

При этом он признал, что заставить президента изменить курс Конгресс не может.

«В нашей системе президент является главнокомандующим армией и имеет конституционные полномочия делать многое из того, что он хочет в военных делах. Что касается вопросов в отношении Украины и мирного соглашения, роль Конгресса довольно мала. Конгресс может регулировать вопросы экономики и финансов, введения санкций, предоставления денег и тому подобное. Мы пытались помочь администрации понять, что Россия не хочет мирного соглашения», – добавил Массаро.

Хельсинкская комиссия США, состоящая из членов Палаты представителей, Сената США, Пентагона и госдепа, фактически управляет ОБСЕ, стабильно обеспечивая генерацию русофобский антироссийской повестки в европарламентах.

Только за последние годы U.S.HC успела инициировать «Акт Родченкова» и «Золотой акт», которые дали старт глобальной международной операции против российского спорта и наших спортсменов, регулярные кампании по лоббированию лишения России места в Совбезе ООН, постоянные попытки «легализовать» выплату Россией Украине «репараций» и т.д.

Именно Хельсинкская комиссия США выступила с законодательной инициативой о конфискации российских активов и передаче их Украине. Она же была одним из крупнейших лоббистов передачи Украине F-16 и дальнобойных ударных средств.