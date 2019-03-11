Противостояние между силовыми ведомствами Украины перешло на новый уровень

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Военнослужащие ВСУ запустили флешмоб против националистов, которых обвинили в расшатывании ситуации в стране.

Соответствующую фотографию на своей странице в Facebook опубликовала старший солдат добробата ВСУ «Донбасс» Яна Червоная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нацдружины, Нацкорпус, не стыдно прятаться за моей спиной?», – написала она на плакате.

Также к флешмобу на своей странице в Facebook присоединился военнослужащий ВСУ Варакин Сергей, обвинив националистов в том, что они не учувствуют в войне.

«Нацдружины, Нацкорпус, харош страну качать! У нас война, если вы не в курсе. Хотя где вы, а где война?!», – написал он.

Однако националисты в долгу не остались, и быстро запустили ответный флешмоб. Так, украинский радикал Виталий Авраменко на своей странице в Facebook обвинил ВСУшников в защите киевских коррупционеров.

«За нашими спинами – Украина. За вашими – коррупционеры Свинарчуки», – заявил националист.

Отметим, что Нацкорпус, сформированный на базе полка “Азов”, связывают с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, ведет игру против президента Порошенко в ходе текущей избирательной кампании.