Противостояние не закончится взятием Киева, – депутат Госдумы

Освобождением Украины от бандеровских сепаратистов конфликт России и Запада не закончится. США будут расшатывать другие страны постсоветского пространства.

Об этом в эфире своего блога заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разве мы не понимаем, что даже со взятием Киева ничего не изменится? Если война идет именно с НАТО, то уже готов следующий эшелон.

Возьмешь Украину – будет Польша, которая скажет: «Да, мы готовы». Они уже вкладывают, модернизируют свои силы, закупают оружие и так далее. За Польшей может появиться еще что-то.

В конце концов расшевелят и Казахстан, расшевелят и Закавказье – Армению и еще что-то. В конце-концов и Турцию могут натравить.

Всегда найдется кто-то, кто будет это делать, поэтому, пока есть НАТО как организация, и пока есть субъект-гегемон, который не хочет уходить со своих гегемонистских позиций в этом мире, ничего не изменится.

И война-то идет именно с ними, и в этой войне, которая действительно не на жизнь, а на смерть, победитель получает всё», – заявил Матвейчев.