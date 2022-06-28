Противостояние неизбежно: Грузинская оппозиция предъявляет ультиматум и собирает регионы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Радикальная грузинская оппозиция ужесточает требования. На этот раз она организовала митинг с более конкретными требованиями об отставке правительства.

Более того, оппозиция выходит вполне обдуманным предложением, создать так называемое «техническое правительство», которое будет:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

а) «подгонять» Грузию к предъявленным европейцами стандартам кандидата в члены ЕС,

б) проводить досрочные выборы.

С огромного экрана, специально смонтированного перед зданием парламента Грузии, с речью выступил президент Украины Зеленский. Поблагодарив грузинских боевиков, воюющих на Донбассе против русских, Зеленский призвал не забывать про Южную Осетию и Абхазию. Он великодушно обещал поддержать отброшенную в «аутсайдеры» Грузию на пути интеграции в ЕС.

Тем временем организаторами акции заявлено о готовности создать правительство народного доверия – все свидетельствует о решимости идти до конца.

Властям Грузии дается недельный срок (до 3 июля), чтобы отправить в отставку «пророссийское» правительство. Действия планируются по схеме суперуспешной «революции роз» двадцатилетней давности.

В частности, оппозиция, объехав до 3 июля регионы, вместе с армией своих сторонников намеревается вернуться в Тбилиси, чтобы организовать перманентное многолюдное сопротивление у здания парламента до выполнения предъявленных ею властям страны требований.

Новый виток политического кризиса вызван решением Евросоюза не предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС. Ситуацию осложняет получение статуса Украиной и Молдовой, хотя европейские «партнеры» всегда подчеркивали лидерство по пути интеграции в ЕС именно кавказского государства.

До этого лидеры ЕС один за другим подчеркивали свое недовольство недостаточными стараниями грузинского правительства поддержать Запад в противостоянии с Россией. Тут как тут появились проблемы с «демократией» и со «свободой слова», был раскритикован арест Саакашвили и Гварамия (весомая фигура, идеолог ультраправой либеральной оппозиции) и так далее.

Беря под свою защиту оппозицию, с одной стороны, а с другой, предъявляя властям Грузии требования «демократизации» общества, похожие на откровенный ультиматум, ЕС подталкивает республику к внутриполитической дестабилизации.

К примеру, в перечисленных «домашних заданиях» для получения статуса кандидата первым номером идет «деполяризация» общества с одновременной «деолигархизацией», подразумевая под последней нейтрализацию влияния миллиардера Бидзины Иванишвили. Действительно, являясь неформальным лидером правящей партии «Грузинская мечта», Иванишивли играет цементирующую роль для нынешней власти, которая неминуемо рухнет, лишившись своего «стержня».

«Деполяризация» невозможна в условиях сохранения у власти «Мечты», которая не пойдет на обострение ситуации с Россией.

И главной целью предстоящей политической «заварухи» как раз является активное включение Грузии в общий антироссийский фронт.

Само же предоставление Грузии шестимесячного срока для выполнения вышеупомянутых заданий обусловлено, скорее, не благосклонностью к ней и желанием видеть ее достойной статуса кандидата в члены ЕС, а умыслом посодействовать оппозиции в подготовке успешного антиправительственного переворота.

Для последнего все предварительные условия подготовлены: объявлено о создании широкой платформы «народного сопротивления», погашены распри среди оппозиции, мобилизованы влиятельные либеральные НПО, обеспечена поддержка омбудсмена и президента страны (что немаловажно для легализации возможных беспорядков), обеспечена масштабная информационная поддержка СМИ.

В надвигающейся острой фазе противостояния население вряд ли будет грудью защищать правящую «Мечту», хотя ранее не раз поддерживало ее в критические моменты. Недовольство тяжелейшим социальным положением явно проявляется в частых протестах независимых профсоюзов и разных социальных групп то тут, то там.

Как поведут себя полиция и другие силовые структуры – тоже непонятно. Во времена Саакашвили они находились в гораздо более привилегированном положении, чем сейчас. Это касается также и бюрократии – целой армии госслужащих.

И еще один немаловажный фактор. Молодежь, особенно студенческая молодежь, полностью перехвачена «соросовской» фрондой – вузы десятилетиями находятся под ее тотальным контролем.

Невооруженным глазом было видно, что как раз молодежь и была основной частью протестующих на последних митингах, а в центре столицы оппозиции уже дважды удалось собрать свыше полсотни тысяч человек, что для Тбилиси является немалым количеством.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили уже заявил, что ни в коем случае не собирается в отставку, а собирается защитить свое правительство и дать решительный отпор попыткам дестабилизации обстановки.

За последние часы нападки на Гарибашвили резко усилились. Являясь самым ненавистным для проамериканской оппозиции главой правительства, его еще и обвинили в контактах с бывшим министром госбезопасности Грузии, генералом Игорем Георгадзе – «с опаснейшим пророссийским политиком», находившимся в изгнании аж с 1995 года.

Все указывает на то, что Грузию вновь ждут тяжелые испытания.