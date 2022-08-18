Противостояние с РФ закончится для Запада плачевно. Америка уже на пороге гражданской войны

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Развязка российско-европейского противостояния может вылиться в то, что вырытая Западом для России «яма» – превратится в пристанище для Европы.

Об этом на ток-шоу «Дайте сказать!» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противостояние с Западом закончится одним из двух способов: способ первый – рушится Россия, сменяется режим Путина. Приходят либералы. После чего в России происходит новая «великая октябрьская социалистическая революция». Сносятся либералы. Россия становится качественно новой страной. Второй вариант, более вероятный и, как я считаю, более благоприятный — это вариант, когда рушится Запад. Он более вероятен. Запад уже начинает рушиться. В США уже назревают серьёзные социальные потрясения. Судя – даже уже по тем фактам, что господин Байден через своих ФБРовцев допустил нападение, по-другому я охарактеризовать не могу, на экс-президента Трампа, который является конкурентом Байдена. Это говорит о том, что в США ситуация накалена до предела. Если посмотреть американские всевозможные паблики, то можно увидеть, что ненависть к Байдену очень велика, и там даже люди говорят о возможности, попытке вооружённым путём освобождать Трампа, если его кто-то попытается арестовать. То есть, там страна стоит на пороге гражданской войны. В Европе ещё острее ситуация. Причём наступит зима, и даже осень, ещё больше обострится. Поэтому оснований, что Европа рухнет быстрее – больше, чем рассчитывать на то, что что-то произойдёт в России», – объяснил эксперт.

Также он предположил, каким будет новое, пост-западноцентристское мироустройство.

«Скорее всего, противостояние с Западом закончится полным переформатированием Запада в качестве политической системы с полной заменой политических элит. Возможно, это закончится крушением глобальных элит. Разговор о мондиальном мире будет закончен раз и навсегда. Мир расколется на так называемые экономические зоны. Эти экономические зоны будут, скорее всего, построены в рамках цивилизационных пространств, и мы перейдем от взаимодействия государств к взаимодействию цивилизаций, в широком смысле этого слова», – уверен Сивков.