«Противостояние с Россией затянется» – поляков убеждают поторопиться

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России потребуется несколько лет, чтобы восстановить силы для новой войны против Запада.

Об этом в эфире польского телеканала «Вот так» заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На ваш взгляд, через пять лет как будет выглядеть Восточная Европа? Будет ли она более безопасной, либо же мы будем вести очередную войну против России?», – спросил ведущий.

«Я очень надеюсь, что через пять лет мы войну вести еще не будем. Потому что это примерно минимальный срок России для того, чтобы зализать раны и восстановиться, будет нужно, минимум, 5 лет, а то и 7. Просто, для того, чтобы обучить людей, набрать на склады оружия модернизированного, вынести, так сказать, опыты и ошибки этой войны, переучить своих полковников и генералов в академиях. То есть это все непросто», – рассуждал Резников.

Поэтому он посоветовал полякам инвестировать в ВПК, который в ближайшие годы будет очень востребован.