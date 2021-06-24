Противотанковая мина под польским правительством

24.06.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Несколько последних дней чрезвычайной активностью в СМИ отметился бывший министр иностранных дел Польши, ныне евродепутат от оппозиционной Гражданской платформы, небезызвестный также и в России Радослав Сикорский. Польский политик дал интервью еженедельнику «Der Spiegel», а спустя нескольких дней опубликовал статью в ответ на материал Владимира Путина в газете «Die Zeit».

Основной темой публикации Сикорского является, естественно, «российская угроза». Бывший польский министр решил пугать немецких читателей якобы агрессивными планами Кремля. Об этом, по его мнению, свидетельствует модернизация российских вооруженных сил, дислоцирование танковых дивизий и «Искандеров» в Калининградской области. Самое интересное, что – по его мнению – Германия чувствует себя безопасно благодаря «противотанковым минам», которыми польский политик считает свою собственную страну и республики Прибалтики.

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Сикорский не ограничивается лозунгом про «гибридную войну», якобы объявленную Европе Россией. Бывший министр вполне серьезно утверждает, что Москва готовится к войне, и именно Германия может стать конечной целью наступательной операции. Но, сетует автор, не осознавая реальность «угрозы», немецкие политические элиты продолжают сотрудничество с Москвой в области энергетики и экономики. Зато серьезность всей ситуации понимают в Польше и странах Балтии. Именно в этих странах расходуются соответствующие средства на вооруженные силы. Таким образом, это они защищают безопасность Германии перед лицом возможной российской агрессии, а, тем временем, некоторые немецкие политики склонны даже к коррупционным сделкам с Россией (приводится пример бывшего канцлера Герхарда Шрёдера).

Сикорский никак не обосновывает тезисы о вероятности российской наступательной операции против Европы. Здесь логика оказывается лишней. Достаточно использовать общие фразы об авторитаризме и якобы экспансионизме. Достаточно напомнить про Украину, хотя сам Сикорский отлично осознает, что в 2014 году в Киеве произошел госпереворот, инициированный американцами, кстати, вопреки попыткам мирного урегулирования кризиса, предпринимаемым самим Сикорском и его немецким, а также французским коллегами, главами МИД.

Призывы Сикорского в немецких СМИ вряд ли смогут произвести впечатление на немцах. Большинство из них положительно оценивают сближение с Россией, высказываясь за тесное экономическое сотрудничество с Москвой. А с точки зрения польских читателей Сикорский не сказал ничего нового; на фоне русофобии правящей партии его высказывания являются скорее умеренными и сдержанными.

Вероятно, что цель публикации Сикорского совершенно другая. Несколько лет назад в СМИ появились стенограммы личных бесед польских политиков. В одной из них Сикорский выражает в нецензурной лексике свою оценку польско-американским отношениям, приравнивая их к половому акту, в которым Варшава играет роль проститутки.

Теперь, вероятно, бывший министр стремится доказать свою лояльность Вашингтону. Его публикации должны попасть к настоящим адресатам – американской администрации, которая все более разочарована непредсказуемостью правительства «Права и справедливости», а потому начинает рассматривать новые варианты замены нынешнего правительства в Варшаве на другое, более умеренное риторически и подконтрольные вашингтонским демократам – глобалистам. Вероятно, что Сикорский имеет все шансы стать одной из ключевых фигур такого правительства.