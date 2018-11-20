Противовеса НАТО не будет: Европа отказалась от идеи завести собственную армию

20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Евросоюз не является военной организацией, не намерен строить собственную армию и не соревнуется с НАТО, а только дополняет усилия Североатлантического Альянса, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, в ходе которого рассматривались вопросы обороны, заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, сообщает Евроньюс.

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“Европейский Союза не является и не превратится в военный союз. Мы политический союз. У нас также есть определенная жесткая сила, но применяем ее, как правило, в полной координации и во взаимодействии не только с НАТО, но и с ООН. В этом нет никаких состязаний. Мы не строим европейскую армию, здесь никто не строит европейскую армию. Мы инвестируем, чтобы предоставить странам ЕС больше возможностей, чтобы лучше обеспечивать собственную оборону и быть активными и дееспособными донорами безопасности в нашем регионе и в мире”, – заметила Высокий представитель ЕС.

Она особо отметила, что вся работа, которую ЕС осуществляет в сфере обороны, в совершенстве согласуется с тем, что делает НАТО. Эта работа укрепляет возможности стран-членов ЕС и помогает им брать на себя нагрузку в рамках НАТО.

“Существует и то, что мы называем стратегической автономией. Это значит, что мы можем считать что-то приоритетом “номер один”, а для НАТО он не является первоочередным. При этом члены ЕС и члены НАТО – это преимущественно те же страны. И было бы безумием для них вступать в любые противоречия с организациями, в которые они входят. Поэтому взаимодействие является ДНК наших отношений. Я не вижу никакого риска дублирования. Напротив, я вижу риск фрагментации и недостатка эффективности. Это именно то, над чем мы работаем”, – добавила Могерини.