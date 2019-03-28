Протоиерей Чаплин предложил Господу «отрегулировать рынок ведьм»

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Консервативный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин сделал заявление по поводу рынка оккультных услуг в РФ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Он приводит текст заявления в своем телеграмм-канале Православная политика.

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«Пусть Господь отрегулирует рынок ведьм. Очевидно, что он у нас слишком сильно развился за последнее время: устраиваются разные конгрессы, везде реклама, мы видим появление в публичном пространстве чванливых дам и господ, которые рекламируют свои услуги. Я уверен, что Господь все это очень скоро сметет из нашего общественного пространства, потому что во всех странах, где люди уважают себя, где понимают, что не надо заигрывать со злой силой, этот рынок маргинален. У нас он тоже постепенно вытесняется из общественного пространства. Мы помним как в 1990-е годы эти так называемые ведьмы и ведьмаки себя рекламировали на каждому углу, в том числе через телеэфир, большие якобы серьезные газеты. Хочется верить, что Бог и наш народ загонят это странное явление туда, где ему и место: в темные углы, где правит бал зло”, – заявил Чаплин в интервью Национальной службе Новостей.