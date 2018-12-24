Протоиерей РПЦ: “Церковь Порошенко” может получить частичное признание

24.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Отношение к признанию “Церкви Порошенко” станет моментом истины для всех поместных православных Церквей мира, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в интервью НСН заявил российский консервативный публицист, протоиерей Всеволод Чаплин.

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“Наступает момент истины, в ближайшие несколько дней нужно будет определиться разным церквам, признают ли они вот эту новою «автокефалию», – заявил он.

Чаплин сделал также свой прогноз относительно дальнейшего развития событий.

“Очевидно, буквально завтра, когда празднуется Рождество по плохому неканоническому западному календарю, представители некоторых поместных православных церквей будут делать свой выбор. Тогда уже будет понятно, кто одобряет этот беззаконный

акт учреждения так называемой автокефалии, а кто нет”, – заявил он.

По мнению Чаплина «автокефалия» будет признана церквами, контролируемыми в основном этническими греками.

“На другую сторону встанут некоторое количество церквей под славянским контролем и, возможно, Антиохийский патриархат. Не исключил бы и некоторых диссидентов из греческого мира”, – прогнозирует он.

“Черту в выборе сторон можно будет подвести вскоре после 6 января 2019 года, когда официально будет передан томос на автокефалию. Именно тогда настанет тот самый «момент истины», – добавляет протоиерей РПЦ.