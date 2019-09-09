09.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Общество, Политика, Права человека, Религия, Россия
Просмотров:

Протоиерей РПЦ призвал покончить с идеей равенства

Консервативный протоиерей РПЦ Всеволожд Чаплин призвал покончить с идеей равенства людей, лежащей в основе современной концепции прав человека, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С таким призывом Чаплин выступил в своем телеграм-канале “Православная политика”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Вообще сама идея равенства – это уродливый плод лжи и прожектерства. Она должна быть деконструирована. Первый основанный на ней режим – якобинский – стал одним из самых одиозных, безумных и кровавых в истории. Впоследствии этой идеей много всяких зверств прикрывали. А сейчас ее используют для оправдания политической диктатуры “прогрессистов”, которые тоже на самом деле далеки от принципа равенства. Потому что не дают высказаться оппонентам. Ведь знают: в честной дискуссии проиграют”, – считает протоиерей.

Ранее Чаплин сделал не менее скандальное признание, выразив солидарность с мнением еще одного консерватора их РПЦ отца Димитрия Смирнова, назвав мужчин, воспитывавшихся в детстве матерями “ущербными людьми”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть