Протоиерей РПЦ призвал покончить с идеей равенства
Консервативный протоиерей РПЦ Всеволожд Чаплин призвал покончить с идеей равенства людей, лежащей в основе современной концепции прав человека, передает корреспондент ПолитНавигатора.
С таким призывом Чаплин выступил в своем телеграм-канале “Православная политика”.
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“Вообще сама идея равенства – это уродливый плод лжи и прожектерства. Она должна быть деконструирована. Первый основанный на ней режим – якобинский – стал одним из самых одиозных, безумных и кровавых в истории. Впоследствии этой идеей много всяких зверств прикрывали. А сейчас ее используют для оправдания политической диктатуры “прогрессистов”, которые тоже на самом деле далеки от принципа равенства. Потому что не дают высказаться оппонентам. Ведь знают: в честной дискуссии проиграют”, – считает протоиерей.
Ранее Чаплин сделал не менее скандальное признание, выразив солидарность с мнением еще одного консерватора их РПЦ отца Димитрия Смирнова, назвав мужчин, воспитывавшихся в детстве матерями “ущербными людьми”.
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