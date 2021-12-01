Проукраинская либералка расписала сценарий присоединения ЛДНР Путиным

Кремль планирует присоединить к России ЛДНР после того, как новые украинские власти откажутся исполнять Минские соглашения.

Об этом на круглом столе в Москве заявила российско-украинский политолог Елена Галкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Очень хорошим вариантом бустера рейтинга Путина была бы легализация ОРДЛО. Еще лучше – включение его в состав России без войны. Это история о справедливости, как ее воспримет российский потребитель. Российский избиратель прекрасно знает, что их там есть, что война туда пришла вместе с РФ, что Россия виновата в том ужасающем положении, в котором находятся жители оккупированных территорий Донецкой и Лугаской областей…

Сейчас это история очень плохая – об обманутых надеждах и сломанных судьбах миллионов людей. А вот если без войны, без дополнительных санкций – взять и присоединить… Вот это бы было классно и действительно подняло рейтинг Путина как человека, который эти надежды реализует. Не сразу, да, но он постарался и сделал.

Для этого нужно, чтобы Украина вышла из Минских соглашений. Сама, первая, без фиксации на международном уровне России как стороны конфликта. Просто сказала бы: да ну вас на фиг. Построим стену высоченную, объявим это дело оккупированными территориями и снимаем все обязательства, которые у нас еще остались. И дальше начинается грузинский вариант. Можно будет даже восстанавливать отношения с каким-то новым руководством Украины», – рассуждает Галкина.