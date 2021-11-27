Проукраинская провокация прошла в Москве прямо перед штаб-квартирой ФСБ

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Новости Украины

На Украине сегодня отмечался день памяти жертв голода 1932-33 годов в УССР. Еще со времен президентства Виктора Ющенко эти события трактуются на государственном уровне как «голодомор-геноцид украинского народа» – якобы, целенаправленное уничтожение крестьянства Кремлем за стремление к выходу из состава СССР.

Этот антироссийский миф был запущен с подачи «ученых» США и абсолютно не соответствует действительности, отмечает киевский историк Александр Каревин. «Смерть паспорт не спрашивала. В 1932-1933-м годах массово умирали от голода и малорусы (украинцы), и великорусы (а ещё, добавлю, умирали представители многих национальных меньшинств). Умирали и в УССР, и в РСФСР», – напоминает ученый.

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Он опровергает теорию, будто бы Кремль специально морил голодом стремившихся к «незалежности» «этнических украинцев», приведя в пример карты 1932 и 1941 года. На них действительно меняется национальный состав населения, однако совсем не так, как убеждает бандеровская пропаганда – напротив, резко увеличивается число тех, кто называет себя «украинцами», а не русскими.

«На первой карте отчётливо видны (обозначены бледно-розовым цветом) значительные территории к югу от Запорожья и к востоку от Днепра – регион, где тогда преобладало великорусское население. На второй карте такого уже нет, после голода великорусы куда-то исчезли. Этническая картина Украины в самом деле изменилась. Только вот в какую сторону?» – комментирует Каревин.

Тем не менее, это не помешало Владимиру Зеленскому сегодня на церемонии в Киеве анонсировать строительство в следующем году второй очереди мемориала «жертвам голодомора», который также будет проводить всю ту же антироссийскую линию. Бюджетные траты оправдываются предстоящим 90-летием трагедии.

Впрочем, пафос украинских чиновников, картинно осуждающих «преступления тоталитарного имперского режима», полностью нивелируется сценами из реальной жизни современности.

«Во время мероприятий по случаю годовщины голодомора пенсионер подошел к памятнику и стал собирать хлеб, который там разложили по традиции в память о голоде. Это Киев, 21 век», – комментирует в своем блоге юрист Елена Лукаш.

Между тем, созданный американцами антироссийский миф, с помощью которого уже который год успешно разжигают ненависть к русским на Украине, теперь начинает эксплуатировать и либеральная оппозиция в России.

Сегодня в центре Москвы последователи Бориса Немцова из партии «Парнас» и прочие сочувствующие провели акцию в память о жертвах «голодомора» прямо на Лубянской площади напротив штаб-квартиры ФСБ.

«Память погибших в нашей стране не увековечена, нет памятников жертвам Голода, о трагедии не говорят в школах, погибших не поминает церковь. Наши цели — вернуть из забвения память погибших, рассказать правду», – анонсировали либералы свои дальнейшие действия.