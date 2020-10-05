Проукраинские агенты на Луганщине испугались спешного отхода ВСУ с позиций
Бушующие в Луганской области пожары заставили украинских военных оставить позиции на линии разграничения и уйти вглубь занимаемой ими территории.
Об этом в эфире интернет-канала UrLife заявила украинский политический аналитик Мария Золкина, которая находится в Станице Луганской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Золкиной, это беспокоит местных свидомых, которые поддерживают ВСУ.
«Украинские военные, в связи с пожарами, были вынуждены оставить свои позиции в нескольких местах. У них же позиции тоже находятся непосредственно на линии разграничения. Где-то в лесах, где-то недалеко от населенных пунктов. То есть, они тоже оборудованы, имеют позиции непосредственно, и в связи с этими пожарами, в нескольких местах военные вынуждены были оставить свои оборудованные позиции и отойти.
Поэтому я слышала от местных волонтеров, проукраинских, идею о том, что они боятся, что эти страшные пожары в том числе могут заставить военных менять места своей дислокации, а это, в свою очередь, увеличит наличие неконтролируемой никем так называемой «серой зоны», которая будет искусственно создана, потому что это выгоревшая земля и можно еще больше иметь в своем распоряжении территориального пространства для представителей незаконных вооруженных формирований, чтобы «заходить в гости» на подконтрольную Украине территорию. То есть, боятся и этого тоже», – заявил Золкина.
Спасибо!
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