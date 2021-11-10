Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.11.2021 13:23
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия
Просмотров:

Проукраинские арестанты в Крыму оказались не нужны депутатам Верховной рады

Депутаты Верховной рады не хотят брать шефство над арестованными и осужденными в Крыму гражданами,...

Депутаты Верховной рады не хотят брать шефство над арестованными и осужденными в Крыму гражданами, которых Украина считает «политическими заключенными».

На двуличие народных избранников в эфире «Черноморской ТРК» пожаловалась менеджер работающей на западные гранты организации «Крымско-татарский ресурсный центр» Татьяна Подворняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Подворняк, организация уже несколько раз просила депутатов установить шефство, но из более чем четырех сотен избранников согласились на это лишь трое. Интересно, что среди озвученных Подворняк политиков нет ни одного меджлисовца, представленного в Раде.

«Мы два раза уже отправляли каждому депутату емейл, рассказывали об этой кампании, призывали взять, проводили пресс-конференции, запускали видео, однако до сих пор взяли лишь трое из более чем четырехсот депутатов. Это Владимир Арьев, Соломия Бобровская и Мария Мезенцева…

Должны все взять, мы же не говорим о шефстве в сфере каких-то финансов, мы говори просто (о том, чтобы) говорить, писать посты в «Фейсбук», говорить в интервью на международных площадках, что очень активно делает Владимир Арьев, например.

Однако мы или получаем письма о том, что «мы не имеем времени», или вообще ничего не получаем», – сокрушается Подворняк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть