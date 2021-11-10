Проукраинские арестанты в Крыму оказались не нужны депутатам Верховной рады

Депутаты Верховной рады не хотят брать шефство над арестованными и осужденными в Крыму гражданами, которых Украина считает «политическими заключенными».

На двуличие народных избранников в эфире «Черноморской ТРК» пожаловалась менеджер работающей на западные гранты организации «Крымско-татарский ресурсный центр» Татьяна Подворняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Подворняк, организация уже несколько раз просила депутатов установить шефство, но из более чем четырех сотен избранников согласились на это лишь трое. Интересно, что среди озвученных Подворняк политиков нет ни одного меджлисовца, представленного в Раде.

«Мы два раза уже отправляли каждому депутату емейл, рассказывали об этой кампании, призывали взять, проводили пресс-конференции, запускали видео, однако до сих пор взяли лишь трое из более чем четырехсот депутатов. Это Владимир Арьев, Соломия Бобровская и Мария Мезенцева…

Должны все взять, мы же не говорим о шефстве в сфере каких-то финансов, мы говори просто (о том, чтобы) говорить, писать посты в «Фейсбук», говорить в интервью на международных площадках, что очень активно делает Владимир Арьев, например.

Однако мы или получаем письма о том, что «мы не имеем времени», или вообще ничего не получаем», – сокрушается Подворняк.