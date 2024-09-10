Проукраинские лоббисты дожимают Байдена: пора «развязать Украине руки» с ударами по России

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Bloomberg включился в развернутую западными медиа пиар-компанию с целью оказания давления на американскую администрацию по вопросу расширения возможностей Украины в плане использования передаваемых ей дальнобойных ракет,

Как следует из свежей публикации на сайте агентства, Украине нужно не только оружие, но и разрешение на его наиболее эффективное использование. По мнению авторов агентства, «разрешение на дальнобойные удары по России позволит Украине эффективно контратаковать».

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«Предоставляя Украине оружие и одновременно ограничивая его использование, США практически связывают Киеву руки и помогают Путину. Если же президент США Джо Байден действительно хочет помочь Украине завершить войну, он должен перестать колебаться и, наконец, позволить украинским военным бить американским оружием по целям на территории России», – говорится в публикации.

Хотя администрация президента Байдена неоднократно обещала Украине «непреклонную поддержку», на практике она проявляет осторожность, пеняют авторы статьи американским официалам.

Издание приводит конкретный пример: США предоставила Украине современные ракеты большой дальности ATACMS, однако запрещает их эффективное использование. Авторы материала утверждают, что такие боеприпасы доказали свою эффективность при поражении военных целей на разных участках украинского ТВД. Однако администрация Байдена наложила вето на их использование по территории России.

Авторы статьи отмечают, что в определенной степени эта осторожность понятна. Путин предупредил, что атаки на территории России будут означать эскалацию, и Байден, как там указали, справедливо стремится избежать Третьей мировой войны.

«Однако более детальный анализ этой политики показывает, что она имеет мало смысла. Если Байден хочет помочь довести эту войну до достойного завершения, а он должен это сделать, он должен прекратить колебания и предоставить Украине оружие, необходимое ей для самозащиты», – убеждают публицисты.

В статье пишут, что байденовские ограничения на дальнобойные вооружения «играют непосредственно на руку Путину», поскольку они «создают зону безопасности, из которой российские войска могут безнаказанно осуществлять атаки».

«Они выигрывают время для Кремля, чтобы приспособиться к изменениям на поле боя и пополнить свои силы, не давая Украине возможности эффективно контратаковать. Они также усиливают преимущество России в живой силе и вооружении. По сути, США предоставляют Украине достаточную помощь для продолжения войны, но недостаточную для достижения реального прогресса на поле боя», – говорится в статье.

«По самым скромным подсчетам, существуют сотни военных целей, из которых осуществляются атаки по Украине или осуществляется пополнение запасов, и которые могут быть поражены ракетами дальнего радиуса действия. Даже если российский диктатор Путин переместит многие из них за пределы досягаемости ракет, он не сможет защитить все такие объекты, а их перемещение обеспечит Украине большую защиту», – считают авторы статьи.

Они добавляют, что «не стоит связывать Украине руки», но и «не нужно игнорировать угрозы Путина относительно ядерной эскалации».

«Применение тактического ядерного оружия было бы стратегической ошибкой для Путина, поскольку не дало бы ему явного преимущества на поле боя, разозлило бы Запад и, вероятно, привело бы к потере остатков поддержки со стороны Пекина», – говорится в статье.

«Администрация Байдена права, когда четко определяет свои интересы и красные линии. Западные войска не должны быть развернуты для участия в боевых действиях на Украине, но предоставление Украине большей свободы в борьбе с Путиным имеет как стратегический, так и моральный смысл, оказывая давление на перенапряженные силы России и ее экономику, одновременно предоставляя Украине больше средств для самозащиты и лучшие рычаги для переговоров», – подчеркивается в статье.

«Но только Путин, в конце концов, имеет власть положить конец масштабным разрушениям и убийствам, которые он развязал. Он должен быть убежден, что это его лучший вариант» – резюмируют авторы публикации.

Судя по усилившейся в последние недели проукраинской пиар-компании, ее масштабам и количеству вброшенных в нее средств, мы, вероятно, недалеки от того момента, когда Белый дом все же уступит скоординированному давлению и даст благословение Киеву.

У Зеленского не скрывают своей надежды на такой исход и уверенно анонсируют в подконтрольных им СМИ: «решение будет». Это будет означать кратное усиление эскалации, от которой пострадают и Россия и Украина. И на фрне того, что предстоит, мы еще будем вспоминать миролюбивого и нерешительного дедушку Байдена с нотками легкой ностальгии.